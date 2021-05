Landkreis Neu-Ulm/Alb-Donau-Kreis

vor 47 Min.

Kehren manche Schüler am Mittwoch wieder in die Klassenzimmer zurück?

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt, im Kreis Neu-Ulm könnte es bald wieder mehr Präsenzunterricht geben. Auch Händler können hoffen. Doch stimmen die Zahlen?

Von Sebastian Mayr

Etliche Schüler im Landkreis Neu-Ulm könnten noch vor den Pfingstferien in die Klassenzimmer zurückkehren: Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz zum sechsten Mal in Folge unter 165, nämlich bei 125. Bestätigt sich der Trend am Montag, dann gelten ab Mittwoch, 19. Mai, neue Regelungen für die Schulen. Auch in anderen Bereichen stehen dann Änderungen an, wie aus einer Mitteilung des Landratsamtes Neu-Ulm hervorgeht. Der benachbarte Alb-Donau-Kreis ist schon einen Schritt weiter.

