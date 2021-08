Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm über 100: Kommen wieder neue Regeln?

Plus Im Landkreis Neu-Ulm liegt die Corona-Inzidenz jetzt über dem Wert von 100. Was sind die Folgen? Wann kommen welche neuen Regeln?

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm lag am Montag, 30. August, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) bei 103,5. Damit hat die Sieben-Tage-Inzidenz binnen weniger Tage einen nächsten Schwellenwert überschritten. Wie geht es nun weiter? Folgen weitere Einschränkungen?