Landkreis Neu-Ulm

12:33 Uhr

Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm unter 50: Diese neuen Regeln kommen jetzt

In vielen Bereichen fällt im Landkreis Neu-Ulm jetzt die Testpflicht weg.

Plus Fünf Tage in Folge lag die Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm unter 50. Jetzt kommen weitere Lockerungen. Welche Regeln gelten? Und was kommt eigentlich danach?

Von Michael Kroha

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Mittwoch, 16. Juni, bei 35,4 und damit den fünften aufeinanderfolgen Tag unter dem Schwellenwert von 50. Damit ist der Weg frei für weitere Lockerungen. Doch was kommt danach?

