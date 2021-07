Das sind die Kandidaten für die Bundestagswahl - auch ein Querdenker ist dabei

Plus Jetzt steht es amtlicherseits fest, welche Frauen und Männer sich um das Direktmandat im Wahlkreis 255 Neu-Ulm bewerben dürfen.

In der Regel ist es eine reine Formalie: Der Kreiswahlausschuss entscheidet darüber, ob die Frauen und Männer, die sich um ein Direktmandat bei der Bundestagswahl bewerben, dies auch tun dürfen. Dazu müssen sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Am Freitag im Landratsamt gab es allerdings bei einer Person noch einen gewissen Klärungsbedarf.