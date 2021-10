Der Pfuhler Müllberg bringt heute einigen Nutzen

Plus Die ehemalige Abfalldeponie des Landkreises Neu-Ulm ist vor 20 Jahren mit hohem Aufwand saniert worden. Das zahlt sich mittlerweile sogar aus.

Der Landkreis Neu-Ulm ist sicherlich nicht arm an Hügeln. Doch einer sticht besonders heraus, weil er völlig anders ist. Die kleine Erhebung zwischen Burlafingen und Thalfingen, auf der oft so friedlich die Schafe grasen, ist die ehemalige Kreismülldeponie Pfuhl. Vor mehr als 20 Jahren musste sie mit Millionenaufwand saniert werden, weshalb Kreispolitiker damals darüber diskutierten, ob es nicht besser sei, die Abfälle auszugraben und zu verfeuern. Heute sind alle froh, dass es den "Monte Müllo" immer noch gibt, denn er hat sich sogar als ausgesprochen nützlich erwiesen.