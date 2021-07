Drei Bewohner aus dem Landkreis Neu-Ulm für ihr Ehrenamt ausgezeichnet

Plus Zwei Bundesverdienstmedaillen und ein Ehrenzeichen des Bayrischen Ministerpräsidenten gehen an Bürger aus dem Landkreis. Es ist die erste Ehrung dieses Jahr. Sie zeigte die ganze Bandbreite des möglichen Engagements.

Etwas für die Gesellschaft zu tun, ohne dafür Geld zu bekommen, ist laut Landrat Thorsten Freudenberger keine Selbstverständlichkeit. Deshalb sei es für ihn eine besondere Freude, drei Bürgern aus dem Landkreis Neu-Ulm Auszeichnungen für ihr Engagement zu überreichen.