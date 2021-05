Landkreis Neu-Ulm

vor 43 Min.

Erst AstraZeneca, dann Biontech? Kreuzimpfung verunsichert Impfwillige in der Region

Plus Nachdem vor gut zwölf Wochen die ersten Lehrer im Landkreis Neu-Ulm mit AstraZenaca geimpft wurden, steht jetzt die zweite Dosis an. Das sorgt für Verunsicherung und Ängste.

Von Oliver Helmstädter

Es war und ist ein stetes Hin und Her. Erst wurde der Impfstoff AstraZeneca an viele, viele Lehrerinnen und Lehrer in der Region verimpft, bevor das Vakzin in Ungnade fiel. Nun wird AstraZeneca nur für die Altersgruppe der über 60-Jährigen empfohlen. Jüngere Menschen können sich das Mittel aber auf eigene Gefahr spritzen lassen, eine Priorisierung für stärker von Covid-19 gefährdete Gruppen gibt es hier aber nicht mehr.

