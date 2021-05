Falsche Polizisten treiben wieder ihr Unwesen im Landkreis Neu-Ulm

Die Betrugsmasche mit den falschen Polizisten ist offenbar unausrottbar. Im Landkreis Neu-Ulm wurden wieder etlichen Anrufe registriert.

Im Landkreis wurden am Freitag wieder vermehrt Anrufe von sogenannten falschen Polizisten registriert. So meldete sich beispielsweise bei einer 40 Jahre alten Neu-Ulmerin ein angeblicher Ordnungshüter aus Ulm. Der tischte ihr die übliche Geschichte auf: Bei einem Einbruch in der Nachbarschaft seien Täter festgenommen worden. In einem Notizbuch, das bei ihnen gefunden wurde, seien Eintragungen unter dem Namen der Frau festgestellt worden. Doch die Angerufene erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat sofort. Weitere Anrufe dieser Art gingen nicht nur bei einigen Neu-Ulmern ein, sondern auch anderswo im Landkreis, etwa in Senden und Illertissen. Doch in keinem einzigen Fall hatten die Callcenter-Betrüger Erfolg, die Angerufenen legten auf und zeigten die Fälle bei ihren zuständigen Polizeidienststellen an. (AZ)

