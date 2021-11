Landkreis Neu-Ulm

vor 33 Min.

Geschichten aus der Geschichte: Ein antiker Highway in Schwaben

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es noch Zeugnisse römischer Geschichte, beispielsweise in Finningen. Der Grundriss eines römischen Wachturmes ist im Pflaster erkennbar (größere Steine).

Plus Wir begeben uns auf die Spuren der Römer im Landkreis Neu-Ulm. Zu entdecken gibt es antike Straßen, aber auch Kastelle und Wachtürme.

Von Ralph Manhalter

Was assoziiert der Mensch mit Straßen? Nun, im Zeitalter der durchdrungenen Motorisierung sowie angesichts Lärm und Abgasen mag die Frage merkwürdig erscheinen. Dabei ist es noch nicht so lange her, da standen Verkehrswege, gerade die bedeutenden, für Fernweh und Freiheit. Aber bei diesem Punkt auf dem Zeitenstrahl machen wir noch lange nicht halt: Der Sprung geht weiter, sagen wir – 1800 Jahre zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen