Inzidenz fällt weg: Diese Corona-Regeln gelten ab Donnerstag im Kreis Neu-Ulm

Die Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm spielt keine Rolle mehr. Ab Donnerstag gelten neue Regeln.

Eigentlich wäre der Landkreis Neu-Ulm gerade noch so von neuen Corona-Regeln verschont worden. Doch weil das Bayerische Kabinett am Dienstagmittag für den gesamten Freistatt eine neue Corona-Verordnung beschlossen hat, müssen sich die Menschen im Landkreis nun doch wieder an neuen Vorgaben orientieren. Ab Donnerstag sollen sie schon gelten - und mehr Freiheiten bieten.

Ein kurzer Blick zurück: Nach dem Wochenende drohten den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Neu-Ulm neue, verschärfte Regeln. Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte am Sonntag und am Montag den Schwellenwert von 100 überschritten. Wäre die Inzidenz auch am Dienstag, 31. August, erneut darüber gewesen, wären gemäß der bisherigen, inzwischen alten Corona-Verordnung in Bayern, am Donnerstag, 2. September, neue Regeln in Kraft getreten. Doch es kam anders: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab am Morgen einen Wert von knapp unter 100 an: 99,0.

Neue Corona-Regeln gelten ab Donnerstag im Kreis Neu-Ulm

Neue Corona-Regeln wird es ab Donnerstag aber trotzdem geben. Das Bayerische Kabinett hat am Vormittag eine neue Verordnung beschlossen. Die Sieben-Tage-Inzidenz habe als Gradmesser in Bayern ausgedient, teilte Ministerpräsident Markus Söder auf einer Pressekonferenz am Dienstagmittag mit. Die neuen Regeln ähneln den Vorgaben in Baden-Württemberg, orientieren sich aber an einer sogenannten "Krankenhaus-Ampel".

Die Stufe Gelb ist erreicht, sobald bayernweit innerhalb der jeweils letzten sieben Tage mehr als 1200 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäuser aufgenommen werden mussten. Das entspricht einer bayernweiten Hospitalisierungs-Inzidenz von 9,13 je 100.000 Einwohner. Die Stufe Rot ist erreicht, sobald mehr als 600 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf den bayerischen Intensivstationen liegen (maßgeblich sind die Zahlen des DIVI-Intensivregisters).

3G-Regel statt Inzidenzwert: Das sind die Corona-Regeln im Detail

Maskenpflicht: Ob man eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske trägt, ist von nun an jedem Menschen in Bayern selbst überlassen. Erst ab der Warnstufe gelb der Krankenhausampel ist eine FFP2-Maske wieder Pflicht.

Private Treffen: In der Familie oder bei Treffen mit Freunden zu Hause gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr. Bei Familienfeiern in Gaststätten oder an öffentlichen Orten muss allerdings die 3G-Regel eingehalten werden.

Veranstaltungen: Grundsätzlich sind alle Events wieder möglich, egal ob im Sport, in der Kultur, im Tourismus oder bei Messen. Allerdings gilt für Veranstaltungen im Innenbereich grundsätzlich die 3G-Regel. Im Außenbereich und bei Events mit weniger als 1000 Besuchern gilt kein 3G. In Sachen Maskenpflicht können Sport- und Kultur-Veranstalter wählen, ob sie ihre Platzkapazitäten voll ausschöpfen. In diesem Fall muss auch am Platz eine Maske getragen werden. Entscheiden sich Veranstalter dazu, ihre Platzkapazitäten nicht auszuschöpfen, so fällt die Maskenpflicht weg.

Gastronomie: Auch in Lokalen gilt die 3G-Regel. Neu ist, dass es künftig keine coronabedingte Sperrstunde mehr geben soll.

Klubs und Diskotheken: Ab Oktober sollen Klubs und Discos in Bayern wieder öffnen. Auch hier gilt das 3G-Prinzip, wobei Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, zwingend einen negativen PCR-Test vorweisen müssen. Ein Schnelltest genügt hier nicht.

Schulen: Es gilt der Präsenzunterricht. Homeschooling oder Wechselunterricht soll es nicht mehr geben, unabhängig von der Inzidenz. Dabei gilt die Maskenpflicht für die Jugendlichen auch am Platz. Zudem sollen die Schüler weiterhin regelmäßig kostenlos an den Schulen getestet werden. Ihr Schülerausweis soll ihnen auch in ihrer Freizeit Zugang zu Orten verschaffen, an denen die 3G-Regel gilt.

Hochschulen: Auch an den Unis in Bayern sollen wieder alle Lehrveranstaltungen in Präsenz stattfinden. Auch hier gilt das 3G-Prinzip, wobei Tests für Studierende und Lehrpersonal weiterhin kostenlos sein werden. (AZ/krom)