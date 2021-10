Landkreis Neu-Ulm

vor 18 Min.

Landkreis Neu-Ulm ist wirtschaftlich an der Spitze in Schwaben

Plus Der Wirtschaft in Neu-Ulm geht es nach der Corona-Krise schwabenweit am besten. Nun drohen neue Herausforderungen den Aufschwung abzuwürgen.

Die Wirtschaft im Landkreis Neu-Ulm hat das Corona-Tal überwunden und sich weiter erholt. Das ist das Ergebnis der IHK-Konjunkturumfrage zum Herbst 2021. Der IHK-Konjunkturindex für die Region ist um sechs Punkte im Vergleich zum Frühjahr dieses Jahres auf einen Wert von 136 Punkten gestiegen. Damit erreicht die Region zusammen mit dem Landkreis Aichach-Friedberg den höchsten Wert in Bayerisch-Schwaben.

