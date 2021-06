Landkreis Neu-Ulm

13:00 Uhr

Priorisierung bleibt: So ist die Lage in den Impfzentren im Kreis Neu-Ulm

Plus Eigentlich sollte die Priorisierung in den Impfzentren in Bayern aufgehoben werden. Dem ist jetzt nicht so. Was heißt das für die Corona-Impfungen im Kreis Neu-Ulm?

Von Michael Kroha

Eigentlich, so war der Plan, sollte am 7. Juni die Priorisierung der Corona-Impfung in den Impfzentren in Bayern und somit auch im Kreis Neu-Ulm aufgehoben werden. Doch daraus wird vorerst nichts. Wie bereits berichtet, soll im Freistaat die Priorisierung über den 7. Juni hinaus bestehen bleiben. Was heißt das für die Impfzentren im Kreis Neu-Ulm? Das Landratsamt hat eine Bitte.

