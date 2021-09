Das sind die besten Restaurants in Neu-Ulm, Ulm und Umgebung

Plus Von Ulm über Neu-Ulm bis Weißenhorn und Illertissen werden im neuen Restaurantführer Lokale vorgestellt. Das sind die Gewinner und Verlierer. Erstmals werden auch Lieferdienste getestet.

Alle Jahre wieder bietet er Gesprächsstoff. Der Restaurantführer für Ulm/ Neu-Ulm und Umgebung. Das Gourmetrestaurant Seestern im Hotel Lago in Ulm hat seine Spitzenposition verteidigt, der zweite Platz ist eher eine Überraschung: Das Esszimmer im Oberschwäbischen Hof (Schwendi) hat innerhalb eines Jahres von Platz zehn die Herzen der Tester erobert.