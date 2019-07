22:12 Uhr

Lastwagen mit Strohballen brennt: A7 muss komplett gesperrt werden

Auf der A7 bei Nersingen hat am Donnerstagabend die Ladung eines Strohballen-Lastwagens gebrannt.

Auf der A7 zwischen Nersingen und dem Dreieck Hittistetten ist am Donnerstagabend ein Lkw in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort. Die A7 ist gesperrt.

Ein Lastwagen mit Anhänger, der mit Strohballen beladen war, hat am Donnerstagabend auf der Autobahn A7 Feuer gefangen. Mehrere Feuerwehren waren am Abend mit dem Löscheinsatz beschäftigt. Zwischen Nersingen und dem Dreieck Hittistetten musste in Fahrtrichtung Süden angesichts der Lösch- und Aufräumarbeiten die Autobahn gesperrt werden.

Die Autobahn bleibt wohl noch über Stunden gesperrt, da erst ein weiterer Lastwagen kommen muss, um die übrigen Strohballen abzutransportieren. Bei dem Brand wurde laut ersten Informationen der Feuerwehr niemand verletzt. Zwar habe der Fahrer etwas Rauch eingeatmet, sei aber nicht behandlungsbedürftig. (AZ)

