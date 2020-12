28.12.2020

Laufend Gutes tun – auch alleine

Der beliebte Butterbrezellauf an Silvester in Holzheim fällt dieses Mal aus. Die Veranstalter fordern trotzdem alle dazu auf, zu joggen und zu spenden

Von Andreas Brücken

Viele Menschen, auch in unserer Region, kommen durch tragische Unfälle oder persönliche Katastrophen unverschuldet in Not. Damit in diesen Situationen die Betroffenen nicht auf sich selbst gestellt sind, sorgen Hilfsorganisationen wie die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, mit schnellen und unbürokratischen Maßnahmen für schnelle Hilfe. Zahlreiche Unterstützer sammeln unermüdlich für die Notfallkasse des Kuratoriums. Auch die Wirtsleute vom Gasthaus Adler gehören dazu.

Jährlich an Silvester greift Peter Pfistermeister zur Spraydose, um die Strecke für den traditionellen Silvesterlauf zu markieren. Insgesamt 325 Teilnehmer begleiteten den begeisterten Hobbyläufer auf seiner Strecke im vergangenen Jahr. Was vor 17 Jahren als spontane Veranstaltung begann, gehört mittlerweile für viele Hobbysportler fest in den Terminkalender. Eine Gelegenheit, im alten Jahr noch einmal ihre Fitness mit Gleichgesinnten zu messen. Andere genießen die gemeinsame Zeit auf der Strecke und einige wollen einfach nur etwas gegen die Pfunde der Feiertage tun. Die Hausherrin im Adler, Tanja Schmid, schmiert derweil mit ihrem Team Butterbrezeln im Akkord und füllt die Sektgläser für die Läufer. Denn statt einer Medaille genießt jeder Teilnehmer einen leckeren Empfang in den Speckstuben. Eine Teilnehmergebühr wollen die Veranstalter von ihren Gästen nicht haben, stattdessen bitten die Wirtsleute um eine Spende, um Mitbürgern in Not zu helfen.

Aber in diesem Jahr macht das Virus einen Strich durch die Rechnung der Helfer: Die gemütliche Gaststube bleibt geschlossen und auch der Start soll leer bleiben. Tanja Schmid und Peter Pfistermeister mit ihrem Team wollen sich dennoch nicht ihre Freude am Laufen und ihre Hilfsbereitschaft nehmen lassen. „Wir werden uns in diesem Jahr eben alleine auf den Weg machen“, sagt Schmid und versucht, es positiv zu sehen: „Weil wir keine Brezeln schmieren müssen, haben wir auch mal Zeit, auf die Strecke zu gehen“, sagt sie. Und fordert alle begeisterten Läufer auf, dies auch an Silvester zu tun – im gebotenen Abstand. „Danach darf jeder zu Hause ein Glas Sekt und eine Butterbrezel zu sich nehmen und anschließend etwas für den guten Zweck spenden.“ Dafür haben die Gastwirte sogar ein Spendenkonto eingerichtet, das auf der Homepage vom Gasthaus Adler zu finden ist.

Themen folgen