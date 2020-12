vor 33 Min.

„Leere Seiten“ mit Gewicht: Das neue Buch von Hermann Severin Huber

„Wir Deutsche“ – was dieser Begriff in den Abiturienten eines Ulmer Gymnasiums auslöst, sollen sie in einem Aufsatz zusammenfassen. So beginnt die Handlung der neuen Novelle des Elchinger Hermann Severin Huber.

Von Dagmar Hub

Eine Deutschlehrerin eines Ulmer Gymnasiums stellt ihren Abiturienten ein Aufsatzthema. Die Schülerinnen und Schüler sollen beschreiben, welche Emotionen der Begriff „Wir Deutsche“ in ihnen auslöst. Einen deutschen Pass haben die Schülerinnen und Schüler der Oberstudienrätin Monika Schlüter alle, aber natürlich sind unter ihnen auch Jugendliche mit Migrationshintergrund und islamischer Religion, und unter ihnen ist auch Salomon Grünstein, Angehöriger der Ulmer jüdischen Gemeinde. Salomon gibt nur „Leere Seiten“ ab; so heißt die jetzt erschienene Novelle des Elchinger Autors Hermann Severin Huber, der unter dem Pseudonym seiner beiden Vornamen schreibt.

Hermann Severin Hubers Novelle stellt philosophische Fragen

Was mit einem Erörterungsthema beginnt, entwickelt sich in der jüngsten Erzählung Hubers zu einer hoch spannenden Auseinandersetzung mit dem Umgang mit Kollektiv-Zuschreibungen in Deutschland, mit Verantwortung, mit Handlungs-Automatismen und deren Auswirkungen. Hermann Severin Huber hat eine besondere Eigenschaft: Jedes einzelne Wort in seinen Erzählungen kann ein ungeahntes Bedeutungsgewicht annehmen. Das zeigt sich am eindrucksvollsten im Epilog, den Huber seiner Novelle nachstellt.

Dem Misstrauen gegenüber jenen, die die Macht zu befehlen haben, hängt Huber die Schilderung einer Konferenz an, die es in sich hat. Denn keine Geringeren als Jehova, Gott, Allah und Brahma treffen sich auf dem den Juden, Christen und Muslimen heiligen Berg Sinai - und verhalten sich wie menschliche Mächtige. Allein der Zeitpunkt der Konferenz droht anfangs schon an den verschiedenen Zeitrechnungen zu scheitern. Und egal ob Jehova, Gott, Allah oder Brahma - sie haben ihre Eitelkeiten, sie haben ihre Berater, und letztlich fühlen sie sich alle vom Lärmen der Menschen gestört.

Hermann Severin Huber Bild: Huber, privat

In der Novelle des Elchinger Autors spielt Ivo Gönner eine Rolle

Zurück zur Novelle selbst: Die Lehrerin liest die kritische Auseinandersetzung ihrer Schüler mit dem kollektiven „Wir“, sie liest den Stolz des Sohnes eines iranischen Teppichhändlers auf seinen deutschen Pass. Doch wie die völlig unbeschriebenen Seiten bewerten, die Salomon Grünstein abgegeben hat? Alt-OB Ivo Gönner, den die Lehrerin zufällig am Fischerplätzle trifft, rät ihr, die Aufsätze verschwinden zu lassen und sich für das bedauerliche und unerklärliche Fehlen der Erörterungen zu entschuldigen.

Das tut Monika Schlüter nicht, den folgenden Shitstorm in den sozialen Medien hat sie nicht vorhergesehen. Und so entwickelt sich eine Erzählung, in die der Autor wahre historische Begebenheiten um den Ulmer NS-Juristen Friedrich Grub – Vorsitzender des Standgerichts Ulm und Amtsgerichtsdirektor – ebenso einarbeitet wie ein Gerücht aus Oberelchingen, ein Gastwirt habe einer jungen Ulmer Jüdin das Leben gerettet, indem er sie bei sich versteckte, habe sie dann aber geschwängert; das Kind sei in der Oberelchinger Klosterkirche getauft worden.

"Leere Seiten": Ein Buch ohne Schwarz-Weiß-Denken

„Warum sind die Menschen, wie sie sind?“, fragt der alte Samuel Grünstein, Großvater des Schülers. Schwarz-Weiß-Denken, ein einfaches Gut- und Bösesein gibt es bei Hermann Severin Huber nicht. Und gerade das macht „Leere Seiten“ so lesenswert.

