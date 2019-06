vor 54 Min.

Lesungen, wo andere arbeiten

Neue Literaturreihe der Stadt Neu-Ulm

Die Stadt Neu-Ulm präsentiert in ihrem Jubiläumsjahr die Kulturreihe „Literatur an außergewöhnlichen Orten“. Vier Termine sind geplant. Los geht’s am Donnerstag, 13. Juni, 19.30 Uhr mit einem Werkstattgespräch der Neu-Ulmer Stadtschreiberin Constance Hotz in der Fahrzeughalle der Firma Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge, Industriestraße 29-33.

Eigentlich werden für Lesungen ruhige Orte gewählt. Orte, an denen Bücher, Schriften und Gedrucktes einen gewissen literarisch-intellektuellen Stellenwert haben. Aber Lesungen gehen auch anders. Das möchte die Stadt Neu-Ulm mit ihrer Reihe zeigen – zum Beispiel mit dem Werkstattgespräch in einer Fahrzeughalle. Stadtschreiberin Hotz liest zwischen Hebebühne und Altölfass aus bisherigen Werken und stellt ihre Arbeit vor.

Auf einem Schiff, genauer dem Ulmer Spatz, wird von Reisen in ferne Länder geträumt (Donnerstag, 29. August). Ein Abend in der Grundschule Weststadt widmet sich Eduard Ohm und den „Augenblicken einer Stadt“ (Donnerstag, 4. Juli) und in der Aussegnungshalle des Neu-Ulmer Friedhofs reist man „Um die Welt“ (Donnerstag, 12. September). Beginn ist immer um 19.30 Uhr, der Eintritt ist stets frei.

Die Stadt Neu-Ulm begibt sich mit ihrer literarischen Reihe bewusst auf neues Terrain, wie Mareike Kuch, Abteilungsleiterin Schule, Sport, Kultur im Neu-Ulmer Rathaus, erklärt: „Wir wollten für unser Stadtjubiläum eine Kulturreihe vollkommen neu interpretieren.“ Lesungen seien es wert, dass sie ab und an „aus den erhabenen Bibliotheken, Büchereien und Veranstaltungssälen herausverlagert werden an Orte, die besonders sind“.

Weitere Informationen zur „Literatur an außergewöhnlichen Orten“ sowie zu allen weiteren Terminen und Projekten im Rahmen des Neu-Ulmer Stadtjubiläums gibt es online auf wir-leben-neu.de. (az)

