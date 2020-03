12:56 Uhr

Liqui-Moly-Chef Ernst Prost verzichtet in der Corona-Krise auf sein Gehalt

Der Chef der Ulmer Ölfirma Liqui Moly macht mit einem Gehaltsverzicht seine Ankündigung wahr. Warum der Wahl-Leipheimer trotzdem optimistisch ist.

Von Oliver Helmstädter

So beginnt ein offener Brief von Ernst Prost, dem Geschäftsführer von Liqui Moly: "Liebe Kolleginnen im Lohnbüro, bitte ab sofort keinerlei Gehaltsüberweisung mehr an mich ausführen. Ich verzichte hiermit auf mein Gehalt, weil ich auch ohne monatliche Bezüge klarkomme. Mein eingespartes Gehalt und andere Einsparungen verwenden wir lieber dafür, alle unsere Arbeitsplätze zu erhalten – selbstverständlich auch die unserer Leiharbeitskräfte."

Liqui Moly produziert in drei Schichten

Es nicht das erste Mal seit Beginn der Corona-Krise, dass Prost durch ungewöhnliche Aktionen auffällt: Nach der Ankündigung, jedem Mitarbeiter 1000 Euro Corona-Prämie zu überweisen, versprach Prost: "Niemand wird entlassen, notfalls verzichte ich auf mein Gehalt." Dieser Fall ist nun offenbar eingetreten, von Not schreibt Prost aber nicht.

1000 Euro Corona-Krisenprämie bei Liqui-Moly

Der Firma gehe es weiter gut: "Man muss wirklich sagen, dass Wir in unserer Liqui Moly / Meguin Familie zu den glücklichen Menschen gehören, die immer noch einen Job haben, keinerlei Existenzangst haben müssen und auch eine vernünftige Zukunftsperspektive haben. Wir produzieren in unseren beiden Fabriken in Saarlouis und in Ulm immer noch in zwei beziehungsweise sogar in drei Schichten."

Prost schließt "in Demut und Dankbarkeit"

Liqui Moly verkaufte was produziert wird. Die Auslieferungsquote liege bei nahezu 100 Prozent. Ein paar hundert Container wurden offenbar storniert, weil in manchen Ländern halt gar nichts mehr geht. Prost: "Trotz allem gelingt es uns, den Laden am Laufen zu halten. Aber nur deshalb, weil wir immer noch verkaufen, Aufträge an Land holen, Umsätze machen und mit unseren Kunden in Deutschland und weltweit sehr eng zusammenarbeiten." Gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres meldet Prost in der Rundmail ein Wachstum von 14 Prozent. Liqui Moly müsse nicht auf die Politik warten, brauche keine staatlichen Überbrückungsschecks und benötige keine Kredite. Prost schließt "in Demut und Dankbarkeit".

