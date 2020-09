vor 32 Min.

„Living Library“: Das bietet das Programm der Interkulturellen Woche in Neu-Ulm

Plus Ein Prinzip seit Jahrhunderten: Eine Bücherei verleiht Bücher. Doch ein ganz anderes Konzept testet jetzt die Stadtbücherei Neu-Ulm: die „Living Library“.

Von Veronika Lintner

Das Prinzip gilt seit Jahrhunderten: Eine Bücherei, so simpel ist das, verleiht eben Bücher. Gedrucktes, Literarisches, Fantastisches, Wissenswertes. Man stöbert im Katalog, streift durch Regalreihen, pickt sich die Wunsch-Lektüre heraus. Doch ein ganz anderes Konzept testet jetzt die Stadtbücherei Neu-Ulm: In einer „Living Library“ können Besucher so etwas wie „lebende Bücher“ auswählen – nämlich Menschen, ja Gesprächspartner, die von anderen Lebenswelten und Erfahrungen, Breitengraden und Kulturen erzählen. Am 2. Oktober stehen acht Menschen bereit für persönliche Gespräche, eins zu eins – sie beantworten Fragen, die Augen und neue Perspektiven öffnen sollen.

In der Stadtbücherei Neu-Ulm gibt es bald eine "Living Library"

Diese „Living Library“ ist Teil der Interkulturellen Woche 2020, die vom 28. September bis 2. Oktober stattfindet. Stadtbücherei, Dietrich-Theater, Edwin-Scharff-Museum – viele Neu-Ulmer Kulturstätten wirken mit, der Organisator ist die „Koordinierungsstelle Interkulturelles Neu-Ulm“. Sie alle widmen sich dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“, mit Migration und Integration.

„Wir hatten so ein Format noch nie“, sagt Michaela Horak, Leiterin der Stadtbücherei, über die „Living Library“. „Ganz langsam, über Wochen, nahm das Projekt Gestalt an.“ Die Veranstalter überlegten, welche Neu-Ulmer sie selbst spannend finden, wer das Zusammenleben in der Stadt ein Stück bunter macht. „Das Konzept haben wir dann sogar ausgeweitet: Wer denkt, dass er eine spannende Geschichte zu erzählen hat?“ Auf einen Aufruf im Netz meldeten sich 20 Menschen, die bereit waren, Einblicke in ihr Leben zu geben – da musste das Organisationsteam sogar eine Auswahl treffen.

In der Interkulturellen Woche erzählt Katrin Albsteiger aus ihrem Leben

Reden wie ein offenes Buch: „Diese Begegnungen sollen Mut machen, Vorurteile und Hemmschwellen abbauen“, sagt Horak. „Es ist eine Chance, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man sonst kaum spricht.“ Der „Medienkatalog“ für die Aktion ist gut gefüllt: Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund – aber eben nicht nur. Ein Bombenanschlag verletzte Jako Hady in seiner irakischen Heimat schwer, heute ist er im Neu-Ulmer Stadtleben fest integriert. Sümeyye Balci, Muslima, erklärt, wie sie erfolgreiche Wissenschaftlerin wurde. Auch andere erzählen von außerordentlichen Erlebnissen: Eine Frau, die mit nur 30 Jahren ein Schlaganfall traf. Eine Nonne, die sich mit 20 Jahren für ein Klosterleben entschied. Pfarrer Ernst Burmann ist mit dabei und auch die „Gesundheitsclowns“ Katrin Strazzeri und Hanna Münch, die mit Humor vielen Demenz-Patienten ein Lachen schenken.

Die Stadtbücherei wirkt mit in der Interkulturellen Woche.

Ganz oben im Katalog steht eine prominente Gesprächspartnerin zur „Ausleihe“: „So manage ich eine Stadt und eine Familie“ – davon will Katrin Albsteiger erzählen. Im Jahr 2020 stellt sich immer noch die Frage: Zweifache Mutter und Neu-Ulms Oberbürgermeisterin, wie funktioniert das? Albsteiger will das beantworten: „Man muss es wollen und man braucht den richtigen Partner an seiner Seite.“ Michaela Horak, die mit Stephanie Schütz die Bücherei leitet, würde am liebsten selbst teilnehmen und die „lebendigen Bücher“ befragen: „Ich bedaure es fast, dass ich an diesem Tag selbst arbeiten muss. Zwei Leute haben die Chance, sich dreißig Minuten mit der Oberbürgermeisterin zu unterhalten. Eine besondere Gelegenheit.“

Das ist das Programm der Interkulturellen Woche in Neu-Ulm

Seit 40 Jahren gibt es die bundesweite Interkulturelle Woche. Neu-Ulm bietet in diesem Jahr ein kostenloses Programm für Erwachsene, Familien und Kinder:

Workshop für Kinder im Edwin-Scharff-Museum Schulklassen können am 28. und 29. September im Edwin-Scharff-Museum die Ausstellung „Architektierisch" erforschen. Zusammen bauen die Schüler tierische Häuser, zum Beispiel das Nest eines Orang Utans – aber mit Abstand.



Schreibwerkstatt zum Thema Isolation „Ausgeschlossen und allein? Niemand will das sein!" – so lautet das Motto der Schreibwerkstatt am 28. September, 18 Uhr, im Edwin-Scharff-Museum . Dabei verfassen die Teilnehmer Texte in verschiedenen Muttersprachen und tauschen sich aus. Das Thema: Isolation.



Fotoausstellung über den Alltag von Geflüchteten Fotos von Burak Ertem sind ab dem 29. September in der Stadtbücherei zu sehen. Er beschreibt mit seinen Bildern die Alltagsrealität geflüchteter Menschen.



Fotos von sind ab dem 29. September in der zu sehen. Er beschreibt mit seinen Bildern die Alltagsrealität geflüchteter Menschen. Filmabend mit Podiumsdiskussion Wie fühlt es sich an, Flüchtling in Deutschland zu sein? Dieser Frage stellt der Dokufilm „Newcomers“ von Ma‘an Mouslli. Der Film läuft am 29. September, 19 Uhr, im Dietrich-Kino. Danach gibt es eine Podiumsdiskussion.

Im Dietrich-Kino gibt es den Filmabend „Newcomers“ mit Gesprächsrunde.

Workshop zum Thema Reisefreiheit Wie groß ist die Reisefreiheit in dieser Welt? Welche Rolle spielt der Pass – die Herkunft eines Menschen? Damit befasst sich ein Workshop am 30. September, 18 Uhr, im Familienzentrum Neu-Ulm .



Filmabend II: Kino in der Stadtbücherei Türkische Frau sucht deutschen Mann mit Temperament: Die Kinokomödie „Einmal Hans mit scharfer Soße" ist am 1. Oktober, 20 Uhr, in der Stadtbücherei Neu-Ulm zu sehen.



Living Library: Begegnungen in der Stadtbücherei + Vorleseaktion für Kinder In der Stadtbücherei Neu-Ulm findet am 2. Oktober ab 14 Uhr die „Living Library" statt – und „Lesen rund um die Welt": Kinder zwischen 3 und 7 Jahren können hier Geschichten auf Deutsch und in anderen Sprachen lauschen.



Alle Informationen unter www.internationales.neu-ulm.de.

