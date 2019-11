vor 24 Min.

Lob für Ulm aus Schloss Bellevue

Ehefrau des Bundespräsidenten auf Info-Besuch

Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, informierte sich in Ulm über die Arbeit mit traumatisierten, geflüchteten jungen Menschen. Der Besuch ist nach Angaben der Uni Ulm unter anderem eine Anerkennung und Ermutigung für das seit Jahren hoch engagierte Netzwerk aus Ehrenamtlichen und Fachkräften in Ulm. „Hand in Hand – so können wir jungen geflüchteten Menschen, die teilweise schlimme Erfahrungen gemacht und die besondere Herausforderungen zu bewältigen haben, helfen, in unserem Land Fuß zu fassen und dazuzugehören“, sagte Büdenbender, die auf Einladung des Ärztlichen Direktors der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, Professor Jörg M. Fegert, Ulm besuchte. Dies gelinge besonders gut hier in der Donaustadt.

Büdenbender eröffnete in der Villa Eberhardt die Fachtagung „Traumabewältigung, Alltag und Perspektive im Leben junger Menschen mit Fluchterfahrung“. „Es bedarf keiner großen Vorstellungskraft, um zu erkennen, welch ein harter Weg hinter und vor diesen jungen geflüchteten Menschen liegt, die teilweise sogar unbegleitet hierherkommen – ohne die schützende Hand eines Familienmitgliedes.“ Für sie gebe es nur eine Möglichkeit, darauf zu reagieren: „Wir müssen diese jungen Menschen aufnehmen und ihnen helfen, wo wir nur können“, sagte Elke Büdenbender. Die psychosoziale Versorgung junger Menschen mit Fluchterfahrung stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar, sowohl für ehrenamtlich Tätige als auch für Fachkräfte, betonte Fegert. Zuvor besuchte Büdenbender eine spezielle Klasse der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Ulm sowie das Autohaus Kreisser als Ausbildungsbetrieb mehrerer Geflüchteter. (az)

Themen folgen