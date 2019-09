vor 52 Min.

Magier Florian Zimmer verzaubert Pfuhler zum Jubiläum

Magier Florian Zimmer zeigt im Zehentstadel nicht nur einige Tricks. Er verrät auch mehr über seine Theater-Pläne in Neu-Ulm.

Von Inge Pflüger

Den etwas anderen Festakt „775 Jahre Pfuhl“ erlebten mehrere Hundert Besucher am Samstagabend im historischen Zehentstadel. Politik stand im Hintergrund, vielmehr wurden die Gäste im wahrsten Sinne des Wortes von Magier Florian Zimmer verzaubert. Und der verriet auch Neues über seine Pläne im Wiley in Neu-Ulm: Noch in diesem Jahr soll der erste Spatenstich für sein geplantes „Zauber-Theater“ sein – Weihnachten 2020 soll die erste Vorstellung beginnen.

Im Zehentstadel zeigt Zimmer eine "Face to Face"-Show

Mit seinen spektakulären Illusionen hat der Ulmer Florian Zimmer schon für viel Aufsehen gesorgt, etwa, als er über die Donau schwebte, als Gastgeber beim großen Zauberkongress im Edwin-Scharff-Haus oder bei der Auftaktveranstaltung zum Neu-Ulmer Stadtjubiläum in der Ratiopharm-Arena. Am Samstagabend nun trumpfte er mit seiner „Face to Face“- Show auf. An jedem Tisch führte er mit seiner Assistentin Hannah unglaubliche Zaubereien vor – er ließ Brillen und Stifte schweben, brillierte mit Kartentricks und ließ so allerhand verschwinden. Dafür gab es großen Beifall für den Zaubermeister.

Erinnerungen an den bombastischen Umzug durch Pfuhl vor 25 Jahren

Die Reden von Oberbürgermeister Gerold Noerenberg und dem Vereinsringvorsitzenden Stefan Mayer (Veranstalter) fielen zuvor recht kurz aus. Beide blickten anerkennend, lobend und dankend auf die Ehrenamtlichen, die Vereine und deren großartiges Engagement und auf den großen Zusammenhalt in Pfuhl. Daneben konnten die Besucher in den schönsten Erinnerungen schwelgen: Den ganzen Abend lang wurde ein Film – ohne Worte – über den bombastischen historischen Umzug „750 Jahre Pfuhl“ auf zwei Leinwände geworfen. Hinzu kam die kurzweilige, volkstümliche Musik der sieben jungen Männer aus Holzheim, die sich „GmbH. & Co. KG“ nennen.

Wie entdeckte der weltweit bekannte Magier Florian Zimmer eigentlich Pfuhl? Seit Jahren tüftelt der Illusionist ständig an neuen Tricks. Als er einmal eine kompliziere technische Lösung suchte, habe er sie im Betrieb von Michael Klossika gefunden, der am Samstagabend zu den Organisatoren gehörte. Anlass genug für den Magier, den Festabend „zauberhaft zu gestalten“.

Was Zimmer mit seinem Theater in Neu-Ulm vorhat

Zum Magie-Theater, das neben dem Dietrich-Kino entstehen soll: Es wird 200 Plätze haben, dazu kommen noch Restaurant, Bar und Terrasse samt Tiefgarage. In dem Theater wird dann der Meister der Zauberei ins Reich der Magie entführen. Wichtig: Die Illusionen sollen hautnah erlebt werden, sagt der Mann, dessen Vorbilder Siegfried und Roy aus Las Vegas sind und der sogar schon vor dem verstorbenen Superstar Michael Jackson privat zauberte.

Der gelernte Bankkaufmann Florian Zimmer genießt inzwischen einen weltweiten Ruf als Zauberkünstler, ist unter anderem bester zeitgenössischer Magier, erhielt schon zahlreiche Auszeichnungen, unter ihnen den Siegfried & Roy Golden Lion Award, er ist Europameister der Magier und deutscher Meister der Zauberkunst.

