11:55 Uhr

Mann auf offener Straße ausgeraubt

Die Täter schlugen in Neu-Ulm auf ihr Opfer ein und flüchteten mit dem Handy. Jetzt ermittelt die Kripo.

Es geschah auf offener Straße und am hellen Tag: Am späten Samstagnachmittag ist ein Mann in Neu-Ulm überfallen worden. Nach Angaben der Polizei schlugen drei Unbekannte zwischen 16 Uhr und 17 Uhr im Bereich der Steubenstraße auf das Opfer ein und entrissen diesem das Handy. Nach dem Vorfall sollen die drei Täter in Richtung Riedstraße geflüchtet sein.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen führten die ersten, nun hat das Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm die Nachforschungen übernommen.

Die Polizei Neu-Ulm bittet unter der Telefonnummer 0731/80130 um Hinweise. (az)

Themen folgen