Marienfried erwartet die Jugend

Das Internationale Prayerfestival startet am 7. August auf dem Gelände der Gebetsstätte. Es kommen prominente Geistliche - und voraussichtlich 1500 junge Beter.

Die katholische Jugendbewegung „Jugend 2000“ veranstaltet von Mittwoch, 7., bis Sonntag, 11. August, wieder das Internationale Prayerfestival an der Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen. Mehr 1500 Jugendliche und junge Erwachsene werden erwartet. Wie in den Jahren zuvor, wird das Gelände der Gebetsstätte in eine große Zeltstadt verwandelt, die an diesen Tagen gefüllt sein wird, mit Musik, Vorträgen, Workshops, Sport und Unterhaltung. Als Redner werden dieses Jahr Weihbischof Marian Eleganti aus der Schweiz, Georg Mayr-Melnhof, der Gründer der Lorettogemeinschaft in Österreich, Diözesanjugendseelsorger Florian Markter, Passionisten-Pater Johannes Rothärmel und Pfarrer Ludwig Siemes zu Gast sein.

Julia Denzel aus dem Organisationsteam rührt die Werbetrommel für die Veranstaltung: „Das Internationale Prayerfestival ist eine Einladung an alle, die Mehr in ihrem Leben wollen, eine Antwort auf die entscheidenden Fragen des Lebens suchen und dem großen – vielleicht noch unbekannten – Gott begegnen und ihn persönlich (noch) besser kennenlernen möchten.“ Man könne „in diesen Tagen der Sommerferien tatsächlich Urlaub bei Gott machen“.

Zwischen den Gebeten gibt es Fußball und Entspannung

Das Internationale Prayerfestival ist inhaltlich für Jugendliche und junge Erwachsene ab etwa 16 Jahren zugeschnitten, die an diesen Tagen passend zur Zeltstadt im eigenen Zelt oder in großen Schlafzelten übernachten können. Für Essen und Getränke ist gesorgt, um möglichst vielen jungen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen, wird das Prayerfestival auf Spendenbasis finanziert. Es geht nicht ausschließlich um Religion, die Besucher können beispielsweise auch Fußball spielen, an verschiedenen Workshops teilnehmen, auf der Wiese entspannen oder quatschen.

Zu täglichen Heiligen Messe im Hauptzelt sind alle Interessierten eingeladen: Sie findet zum Start am Mittwoch um 21.15 Uhr statt, am Donnerstag, Freitag und Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 11.45 Uhr. Der christliche Sender Radio Horeb überträgt einen Großteil des Programms live. Weitere Informationen zu Programm, Anmeldung und Teilnahme gibt es online auf prayerfestival.org.

Die „Jugend 2000“ ist eine katholische Bewegung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die vor über 20 Jahren aus dem Weltjugendtag in Santiago de Compostela entstanden ist. In Deutschland ist die Organisation in neun Diözesen vertreten, die das Internationale Prayerfestival nun schon im siebten Jahr in Folge in Marienfried gemeinschaftlich veranstalten. (az)

