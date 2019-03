14:00 Uhr

Markus Ferber: "Europa soll bayerischer werden"

Der CSU-Europa-Abgeordnete stimmt die Senioren-Union bei ihrer Jahreshauptversammlung in Attenhofen auf die bevorstehende Wahl ein – und blickt besorgt nach Osten.

Von Andreas Brücken

Ganz im Zeichen der bevorstehenden Europawahl stand die Jahreshauptversammlung der Senioren-Union im Landkreis Neu-Ulm: „Europas Zukunft ist ein brandaktuelles Thema“, erklärte die Vorsitzende Hildegard Mack, die als Referenten in Attenhofen den CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber ankündigte. Seit 1994 gehört der 54-Jährige dem Europaparlament an: „Wer hätte in den 1990er Jahren gedacht, dass sich die EU und die USA einmal in Handelsstreitigkeiten befinden werden?“, fragte Ferber und erklärte, dass sich die internationale Lage grundlegend geändert hätte.

Deshalb dürfe man weder in Schwaben, Bayern oder Deutschland glauben, dass man sich im Alleingang den internationalen Herausforderungen stellen könne. Stattdessen sei es klar, dass die Bundesrepublik weiterhin eine wichtige Rolle in EU spielen müsse. Parteien, die mit der Option, aus der Gemeinschaft auszutreten, spielen, seien keine Alternative für Deutschland, sagte der Abgeordnete und weiter: „Sicherheit und Frieden gehören zusammen.“ Deshalb müssten auch in Zukunft der Außengrenzschutz funktionieren, sagte der EU-Abgeordnete, der sich zum Schengener Abkommen bekannte. „Die offenen Grenzen in Europa sind ein Fortschritt.“

Politik der Türkei hat "mit dem europäischen Gedanken nichts zu tun"

Eine klare Absage erteilte Ferber dagegen der derzeitigen Politik der Türkei: „Das hat mit dem europäischen Gedanken nichts zu tun“, sagte der Politiker und fügte überspitzt zu: „Wenn sie in die Türkei fliegen, buchen sie nur den Hinflug, weil sie nicht wissen können, ob sie dort verhaftet werden.“ Sorgenvoll blickte Ferber auch nach Osteuropa – mit Ungarns fehlendem Bekenntnis zur Demokratie, Polens umstrittener Justizreform oder der Korruption in Rumänien. Doch dürfe man hier nicht als „Besserwessi“ auftreten, erklärte Ferber und forderte Verständnis für die Menschen in ihrer Situation: „Im Osten hat man sich Wohlstand durch Europa und Sicherheit mit der Nato versprochen.“ Stattdessen seien die Menschen als billige Arbeitskräfte ausgebeutet, die dortigen Absatzmärkte durch westliche Firmen erobert und qualifizierte Nachwuchskräfte abgeworben worden.

Selbstbewusst zeigte sich Ferber für die bevorstehende Wahl, bei der die CSU derzeit wieder bessere Prognosen hätte: „Europa soll bayerischer werden“, erklärte der Politiker und warb für die kommunale Selbstverwaltung. „In Weißenhorn kümmern sich die Politiker um das saubere Trinkwasser und wir in Brüssel um die sicheren Außengrenzen.“

Vorsitzende Hildegard Mack bedankte sich beim Europaabgeordneten, der auch gleich zum nächsten Termin eilen musste, für dessen Auftritt. Nicht ohne Stolz berichtete sie vom zurückliegenden Jahr mit zahlreichen Aktivitäten der Senioren Union. Zu insgesamt 14 Ausflüge, Exkursionen und Versammlungen trafen sich die Mitglieder. „Ich bin dankbar für die vielen beeindruckenden Begegnungen“, erklärte Mack, die von der Versammlung einstimmig zur Vorsitzenden wiedergewählt wurden. Genau wie die weiteren Vorstandsmitglieder Eva Simon, Georg Deil und Anneliese Dippold.

