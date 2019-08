vor 19 Min.

Martialische Szenen auf dem Münsterplatz

Aktivisten starten auf dem Ulmer Münsterplatz eine Friedensfahrradtour. Zuvor protestieren sie in Uniform gegen Krieg und Gewalt.

Die Situation wirkte verstörend bis beängstigend: Drei Männer in Militäruniform, scheinbar bewaffnet mit Gewehren, postieren sich stumm neben drei leblosen Körpern auf dem Münsterplatz. Die Menschen sind mit weißen Tüchern verdeckt, nur die nackten Füße sind zu sehen. Drei Personen stehen daneben, die nichts sehen, nichts hören und nichts sagen.

40 Radler legen von Ulm aus 600 Kilometer für die Friedensbewegung zurück

Aktivisten der Deutschen Friedensgesellschaft haben sich am Sonntag mit ihrer Aktion auf dem Münsterplatz bewusst in Szene gesetzt, um Passanten anzusprechen. Seit 15 Jahren begeben sich die Friedensfreunde regelmäßig mit dem Fahrrad auf Tour, um für Frieden, Abrüstung und ein ziviles Europa zu demonstrieren. Insgesamt rund 600 Kilometer haben die 40 Radler mit dem Startschuss vor dem Münster vor sich. Mitorganisator Markus Kiefer erklärte, dass Ulm mit seiner Tradition zur Friedensbewegung ganz bewusst als Ausgangspunkt für die diesjährige Friedensfahrradtour ausgewählt wurde und nannte als Beispiel den prominenten Pazifisten Albert Einstein und die Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl. Doch sei die Münsterstadt mit der Wilhelmsburgkaserne und den Rüstungsbetrieben auch ein Ort der Aufrüstung und des Krieges, erklärte Kiefer weiter.

Appell an die Politik: Ausgleich und Verhandlungen statt "Kanonenpolitik"

Dass fast 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges die Friedensbewegung noch immer aktuell ist, machte Thomas Rödl in seiner Begrüßungsrede an die Radfahrer klar und wies auf die Auslandsbeteiligung der Bundeswehr in Mali und Afghanistan hin. Er sprach sich gegen eine Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben aus. „Wir brauchen keinen Kampf um Ölquellen, wenn wir die Sonnenenergie haben.“ Zudem appellierte Rödl in seiner Rede an die Mächtigen der Welt, auf Ausgleich und Verhandlungen statt auf eine „Kanonenpolitik“ zu setzen.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, werden die Friedensradler in den kommenden Tagen unter anderem Rüstungsbetriebe in Manching, Grafenwöhr und Donauwörth ansteuern. Auch dort sollen vor den Pforten ähnliche Aktionen stattfinden. (anbr)

