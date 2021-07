Ulm

18:30 Uhr

Sedelhöfe-Hotel: "Ulms neues Wohnzimmer" hat jetzt eröffnet

Plus Das 40-Millionen-Hotel am Bahnhofsplatz in Ulm hat seine öffentliche Dachterrasse freigegeben. Wie das neuartige Konzept in dem umkämpften Markt bestehen will.

Von Oliver Helmstädter

In der Hotellandschaft von Ulm und Neu-Ulm ist Bewegung wie selten. Nun hat das 147-Zimmer-Hotel "Me And All" der Linder-Gruppe eröffnet. Gleichzeitig laufen am Münsterplatz die Bauarbeiten auf Hochtouren, im kommenden Jahr soll das "Motel One" am früheren Abt-Standort am Münsterplatz Gäste empfangen. Dirk Homburg von der Ulm/Neu-Ulm Touristik (UNT), einer gemeinsamen Vermarktungsgesellschaft der Städte Ulm und Neu-Ulm für die Bereiche Tourismus und Tagungswesen, sieht dennoch den Bedarf für beide Konzepte vorhanden.

