15:00 Uhr

Ministerpräsident Söder ehrt zwei Lebensretter aus Senden

Ministerpräsident Markus Söder ehrt Annika Esser und Frank Nicke von der Wasserwacht Senden für ihren Einsatz. Sie haben eine Frau aus dem Illerkanal gerettet.

Von Carolin Lindner

Es war eine spektakuläre Rettung aus dem Illerkanal in Senden: Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei haben im Februar vergangenen Jahres eine 64-jährige Frau aus dem Wasser gezogen – und ihr damit das Leben gerettet. Wenn niemand die Rufe der Frau gehört und die Rettungskräfte informiert hätte, wäre sie wegen der Strömung und der Kälte wahrscheinlich gestorben.

Vor allem der Einsatz zweier Mitglieder der Wasserwacht Senden trat bei der Aktion hervor: Annika Esser und Frank Nicke sicherten die hilflos im Wasser treibende Frau und brachten sie durch die starke Strömung zurück an das Ufer.

Feierstunde für die Lebensretter in München

Dafür wurden die beiden Retter nun von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit der Bayerischen Rettungsmedaille ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde im Antiquarium der Münchner Residenz überreichte der Ministerpräsident die Auszeichnung. „Bayern dankt seinen Retterinnen und Rettern für ihren selbstlosen Einsatz. Vom Grundschüler bis ins hohe Alter sind sie alle Vorbilder an Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft. Es gehört viel Mut dazu, trotz eigener Gefahr in eiskaltes Wasser zu springen, in eine brennende Wohnung zu gehen oder sich einem Messerstecher in den Weg zu stellen, um anderen das Leben zu retten. Das verdient unseren größten Respekt“, sagte Söder in München.

Die beiden Lebensretter hatten im Februar keine Zeit, sich große Gedanken zu machen – es musste alles schnell gehen. Ein aufmerksamer Nachbar informierte die Polizei abends, dass er Hilferufe im Bereich der Alten Weberei in der Mühlbachstraße höre, die wie die Laute eines Kleinkindes klingen.

Polizei suchte das Ufer ab und entdeckte die hilflose Frau

Polizeibeamte suchten daraufhin die Bereiche um die Weberei und den Mühlbach ab. Statt eines Kleinkindes entdeckten sie die 64-Jährige im fünf Grad kalten Illerkanal. Sie hielt sich nach Angaben der Polizei gerade so über Wasser und wurde durch die starke Strömung an ein Eisengitter gedrückt, das sich unter der Brücke an der Illerwehrstraße befindet. An dieser Stelle herrscht ein starker Sog, der einen schnell unter Wasser ziehen könne.

Die Wasserwacht wurde informiert. Annika Esser und Frank Nicke zogen sich im Auto bereits Neoprenanzüge an und sprangen dann gleich ins Wasser. Sie hatten ein Rettungsbrett dabei, an dem die Frau sich erst einmal festklammern konnte. Mit der Unterstützung der beiden Retter im Illerkanal und der vereinten Hilfe von Feuerwehr und Polizei wurden alle drei schließlich aus dem Illerkanal gezogen. Denn durch die Strömung hätten es auch die Schwimmer nicht alleine geschafft.

