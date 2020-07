16:00 Uhr

Mit dem Auto durchs Karottenfeld

Rücksichtslos abgekürzt: Ein Mann ist durch ein Karottenfeld bei Neu-Ulm gefahren und hat dabei nicht nur Pflanzen beschädigt.

Durch ein Karottenfeld am Kaltwässerle in Neu-Ulm ist ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch mit dem Auto gefahren. Er hat dabei nicht nur die Pflanzen beschädigt, sondern auch die dort installierte Bewässerungsanlage. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/ 8013-0 zu melden. (az)