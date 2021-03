vor 51 Min.

Mitgliederschwund und Sparkurs: Die Dekanatssynode Neu-Ulm debattiert

Plus Im evangelischen Dekanat Neu-Ulm stehen personelle Kürzungen ins Haus. Mit einem neuen Stellenplan hat sich jetzt die Dekanatssynode in Senden befasst.

Von Angela Häusler

Schwindende Mitgliederzahlen, viele Kirchenaustritte – und die evangelische Kirche setzt ihren Sparkurs fort. Das zeigt sich im neuen Landesstellenplan, der in wenigen Wochen verabschiedet werden soll: Beim Personal wird jetzt gespart. Auch im Dekanat Neu-Ulm stehen personelle Kürzungen ins Haus, ergo weniger hauptamtliche Mitarbeiter. Darüber wurde nun in der Synoden gesprochen. Wie geht es weiter?

Mit dem neuen Stellenplan hat sich am Samstag die Dekanatssynode befasst. Dekan Jürgen Pommer rechnet mit einem Stellenrückgang von zehn Prozent. Doch genaue Zahlen gibt es noch nicht.

Dekan Jürgen Pommer (links) und Bischof Axel Piper mit der neuen Dekanatsfrauenbeauftragten Heike Winter. Bild: Angela Häusler

Rund 70 Geistliche, kirchliche Mitarbeiter und gewählte Vertreter der 26 evangelischen Kirchengemeinden aus den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen wurden am Samstag auf die Veränderungen eingestimmt. Das begann schon im eröffnenden Gottesdienst in der Auferstehungskirche Senden, wo Regionalbischof Axel Piper an den Heiligen Abraham erinnerte, der sich mit Zuversicht dem Unbekannten zugewandt habe. „Unsere Kirche wird nicht einfach nur kleiner, sie ändert sich“, sagte er dann, „wir werden neue Formen der Kirche suchen und finden.“ Deutlicher wurde er im Gespräch mit den Teilnehmern per Videokonferenz. Die Prognosen der im Jahr 2019 erstellten „Freiburger Studie“ präsentiere „Zahlen, die erst einmal erschrecken, aber die uns nicht entmutigen müssen. Rund ein Prozent ihrer Mitglieder habe die evangelische Landeskirche seit 2010 jedes Jahr verloren. Sie geht gemäß den Hochrechnungen davon aus, dass sie im Jahr 2060 nur noch halb so viele Mitglieder hat wie heute.

Verhalten von Kardinal Woelki kostet auch evangelischer Kirche Mitglieder

Dass das Verhalten des katholischen Kardinals Rainer Maria Woelki in Sachen Missbrauchs-Gutachten nun eine weitere Austrittswelle verursacht hat, ärgert Piper besonders. Das koste auch die evangelische Kirche Mitglieder, „das ist umso ärgerlicher, weil in unseren Gemeinden wunderbare Arbeit geleistet wird“. Doch auch bei den Geistlichen

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat ein Gutachten zum Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen Priester in Auftrag gegeben, hält es aber unter Verschluss. Bild: Marcel Kusch, dpa

prognostizieren die Experten fürs Jahr 2035 einen starken Rückgang: Der beträgt 53 Prozent bei Pfarrerinnen und Pfarrern, 40 Prozent bei hauptamtlichen Mitarbeitern insgesamt. Die EKD Bayern rechnet bis 2030 mit einem Einnahmerückgang von 20 Prozent, erklärte Piper. Zusätzlich mache Corona den Kirchen zu schaffen, und die prognostizierten Arbeitslosenzahlen bedeuten weitere Verluste.

Wie will sich die evangelische Kirche im Kreis Neu-Ulm erneuern?

Diese Umstände führte er als Gründe für die Festlegung eines neuen Landesstellenplans an. Wie viele Angestellte künftig die Arbeit in den Gemeinden erledigen, regelt dieser Plan, der nun eine strukturelle Änderung beinhaltet: Künftig liegt die Planung nicht mehr allein in Händen der Landeskirche, sondern wird zum Teil an die Dekanate abgegeben. Diese bekommen jeweils ein Kontingent an Stellen, die dann zu verteilen sind. Nun müsse genauer hingeschaut werden, so Piper, es gehe darum, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren, aber auch zu investieren, das sei keine reine Sparmaßnahme. Vielmehr müsse die Kirche ihr Profil schärfen, attraktiver werden, „versuchen, an Strahlkraft zu gewinnen“. Trotz der Kürzungen solle es nicht dazu kommen, dass Beschäftigte gehen müssen, sagte Piper, sondern es sei möglich, dass sich „Stellenzuschnitte ändern“.

„Es wird zur Kürzung von Stellen kommen müssen – nicht nur in unserem Dekanat, sondern in ganz Bayern“, sagte der Neu-Ulmer Dekan Jürgen Pommer. Es werde auf dem Weg der Umsetzung des Stellenplans aber zahlreiche Möglichkeiten geben, gehört zu werden und mitzuwirken, betonte er: „Der Dekanatsausschuss wird transparente und nachvollziehbare Entscheidungen treffen."

Heike Winter ist die neue Frauenbeauftragte im Dekanat Neu-Ulm

Zu den möglichen Änderungen gehöre, dass etwa die Pfarrer von Verwaltungsaufgaben entlastet werden. So könnten Mitarbeiter mit entsprechender Ausbildung die Geschäftsführung mehrerer Pfarreien übernehmen. Gerade auch die Verwaltungsstrukturen würden bei den Überlegungen in den Blick genommen, so Pommer. Bei den Leitungsfunktionen im Dekanat werde es bayernweit keine Kürzungen geben, erklärte der Günzburger Pfarrer Frank Bienk, der über das Prozedere informierte. Ebenso wenig bei der Kirchenmusik. Wie viele Stellen genau dem Dekanat in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen, werde im Mai mitgeteilt. Umgesetzt werden sollen die Vorgaben dann bis zum 30. Juni 2024. Zunächst werden die konkreten Zahlen berechnet und dann soll jede Gemeinde Schwerpunkte und ein Konzept erarbeiten.

Heike Winter kümmert sich um Anliegen der Frauen im Dekanat

Offiziell in ihr Amt eingeführt wurde am Samstag die neue Dekanatsfrauenbeauftragte Heike Winter: Die 56-jährige Pfaffenhofenerin wird sich um die Anliegen und die Förderung der Frauen im Dekanat kümmern, will unter anderem Bildungsangebote und Möglichkeiten zum Austausch schaffen. Sie möchte mit ihrer Arbeit die Frauen stärken und ihrer Sicht auf Leben und Glauben Raum geben, sagt die Verwaltungsangestellte. Sie werde die Aufgabe aber nicht alleine erfüllen, sondern gemeinsam mit der Ichenhausenerin Anneliese Lauer und Gabriele Suckut aus Gundelfingen im Team arbeiten.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen