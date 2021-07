Neu-Ulm/Pfaffenhofen

vor 42 Min.

Prozess wegen Corona-Verstoß im Modehaus: Geschichten aus dem Querdenker-Lehrbuch

Plus Trotz Lockdown verkauft ein Modehaus in Pfaffenhofen Waren und wird von der Polizei erwischt. Vor Gericht argumentiert die Anwältin wie aus dem "Querdenker-Lehrbuch".

Von Michael Kroha

Ordnungswidrigkeiten gelten bei Gericht eigentlich nicht als "große Sache". Auch am Freitag ging es am Amtsgericht Neu-Ulm um eine solche. Angeklagt war die Inhaberin eines Modeshauses in Pfaffenhofen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. Doch mit dem Plädoyer der Verteidigerin wurde nicht nur der zeitliche Rahmen gesprengt. Gut eine Stunde lang versuchte die in der Szene bekannte Rechtsanwältin Beate Bahner wie aus einem "Querdenker-Lehrbuch" heraus zu argumentieren, warum die Corona-Pandemie gar keine Pandemie sei. Gebracht hat das alles aber nur bedingt etwas.

