vor 18 Min.

Modellflieger erobern den Himmel in Weißenhorn

Am Wochenende zeigen über 100 Modellflugzeug-Piloten aus ganz Europa ihre Bau- und Flugkünste auf dem Flugplatz in Oberhausen.

Unzählige Flugzeuge und Hubschrauber starten am Wochenende in Weißenhorn hoch in die Lüfte und zeigen waghalsige Manöver.

Freunde des Fliegens aufgepasst: Beim zehnten internationalen Warbird-Meeting des Modellflugclubs (MFC) Oberhausen wird es am Wochenende hoch hergehen. Mehr als 100 Piloten aus ganz Europa zeigen am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juli, ihre Baukunst und ihr Können in der Luft – mit originalgetreuen Nachbauten von Militär- und Rennflugzeugen vom Beginn der Fliegerei bis heute.

Piloten treffen sich zur Fly-Party

Los geht die Veranstaltung schon am Freitag. Dann treffen sich die Piloten zur „Fly-In-Party“ auf dem Flugplatz im Weißenhorner Stadtteil Oberhausen. Was ein echter „Warbird“ (wörtlich übersetzt Kriegsvogel) ist, können Besucher am Samstag sehen: Die Exponate der Hobby-Modellflieger können am Boden begutachtet und fotografiert werden. Wie die Originale werden auch deren kleine Abbildungen den Himmel erobern. Spektakuläre Manöver der Modellflieger, die meist in den Maßstäben eins zu fünf oder eins zu vier angefertigt sind, sind von 10 bis 22 Uhr beim „Flying Display“ zu sehen.

Mit einer Flugplatzparty und der Nachtflugshow der Hubschrauber und Flächenflugzeuge mit Lichteffekten und Pyrotechnik klingt der Samstag aus. Zudem gibt es ein Feuerwerk und Party-DJ Andi Haug unterhält im Partyzelt.

Neben den „Warbirds“ wird am Sonntag beim allgemeinen Flugtag von 10 bis 17 Uhr alles präsentiert, was ferngesteuert in die Luft gebracht werden kann: Hubschrauberkunstflug mit Flugmanövern, die vom Auge kaum erfasst werden können, oder synchroner Kunstflug mehrerer Modelle zu Musik.

25 Mitglieder des MFC sind im Einsatz

Auch der Nachwuchs wird zeigen, was er sich von den erfahrenen Piloten abgeschaut hat – oder sogar besser kann. Ebenso sind der Flugzeugschlepp mit Modellsegelflugzeugen, wie er aus der manntragenden Fliegerei bekannt ist, sowie riesige Doppeldecker Teil des Programms. „Sollte unsere Flugschau bei dem einen oder anderen das Interesse für unser Hobby geweckt haben, dann kann jeder das Gespräch mit den anwesenden Piloten suchen und sich beraten lassen“, sagt MFC-Pressewart Knut Huk.

Beim zehnten internationalen Warbird-Meeting des Modellflugclubs (MFC) Oberhausen wird es am Wochenende hoch hergehen. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Insgesamt 25 aktive Mitglieder des MFC sind an diesem Wochenende unter der Leitung des Vorsitzenden Hans Orzelski am Flugplatz im Einsatz. Der Eintritt kostet zwei Euro, die der Verein für die Jugend und die unterstützende Feuerwehr einsetzt.