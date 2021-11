Mann soll Arbeitskollegen mit neun Stichen getötet haben

Neun Mal soll ein Mann in einer Firma in Munderkingen auf seinen Arbeitskollegen eingestochen haben. Warum, wissen die Ermittler nicht. Jetzt wurde er angeklagt.

Warum hat er das gemacht? Diese Frage wird bei einer möglichen Hauptverhandlung im Mittelpunkt stehen. Gegen einen 24-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage wegen Mordes erlassen. Ihm wird vorgeworfen, seinen Arbeitskollegen in einer Firma in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) getötet zu haben. Neun Mal soll er auf den 54-Jährigen eingestochen haben.





Der 54-Jährige habe von allem dem nichts geahnt, als er am Vormittag des 24. Juni im Produktionsbereich des in Munderkingen ansässigen Unternehmens von hinten angegriffen wurde. Der 24-Jährige soll dann im Bereich des Halses und der Brust insgesamt neun Mal mit einem Messer zugestochen haben.

Einer der Stiche sei tief durch das Brustbein in den Herzbeutel des 54-Jährigen eingedrungen, was zu einem massiven Blutverlust und in der Folge zu einem Herzversagen führte. Das Opfer starb kurze Zeit später an dieser Stichverletzung an Ort und Stelle.

Mord in Munderkingen? Staatsanwaltschaft geht von Heimtücke aus

Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben von dem Mordmerkmal der Heimtücke aus, da sich der 24-Jährige dem 54-Jährigen von hinten genähert und dessen Wehr- und Arglosigkeit ausgenutzt habe. Aus welchem Motiv heraus der Angeschuldigte aber gehandelt hatte, sei trotz umfangreicher Ermittlungen bislang unklar, heißt es. Bereits wenige Tage nach der Tat sei ein psychiatrisches Gutachten eines Sachverständigen zur Frage der Schuldfähigkeit in Auftrag gegeben worden. Dies sei aber noch nicht fertiggestellt, so die Ermittlungsbehörde.

Der 24-Jährige, der sich seit der Tat in Untersuchungshaft befindet, macht bislang von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußert sich zu den Vorwürfen nicht. Im Falle einer der Anklage folgenden Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Ob es zur Hauptverhandlung kommt, muss nun das Landgericht Ulm entscheiden. (AZ)