17:37 Uhr

Münsterorgel zieht nach Polen

Das Instrument über dem berühmten Chorgestühl des Ulmer Wahrzeichens wird in alle Einzelteile zerlegt und nach Osteuropa verfrachtet. Nachfolger soll schon 2022 erklingen.

Von Oliver Helmstädter

Säuberlich verpackt in Luftpolsterfolie verschwindet die Orgel Stück für Stück in Kisten. Um die 2000 Päckchen packte Orgelbaumeister Adam Pacholek, Funktionär Jan Dudka und Pastor Josef Michalik in den vergangenen Tagen. An diesem Wochenende werden die Einzelteile in Umzugskartons, Truhen und Kisten auf einen Laster geladen und von dem Trio in den Süden Polens gefahren. In Bilgoraj, einem Städtchen mit 26000 Einwohnern, wird die Chororgel des Baujahrs 1960 zu neuem Leben erwachen.

Die Orgel des Ulmer Münsters erklingt in Polen

„Wir freuen uns, dass das Instrument weiter für Gott erkingen wird“, sagt Orgelbaumeister Pacholek. In der erst vor zehn Jahren erbauten Kirche solle die Orgel generalüberholt und vergrößert werden. Keine 14 Tage nachdem die Chororgel des Ulmer Münsters bei einem Fachhändler für gebrauchte Pfeifenorgeln mit Sitz in Wuppertal online gestellt wurde, reiste die Delegation aus Polen an und überzeugte sich von dem Instrument, das Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland am vergangenen Sonntag zu letzten Mal spielte. Bevor der Organist am Morgen danach den Stecker der Orgel zog, zog er in einer Improvisation noch einmal alle 20 Register. „Ich war schon emotional berührt“, sagt Wieland.

Die Chororgel, die seit 1960 ihren Dienst auf einer Empore direkt über dem berühmten Chorgestühl verrichtete, sei von einem Orgelsachverständigen begutachtet und für nicht restaurierungsfähig erklärt worden. Zumindest an dieser schwer zugänglichen Stelle im Chor, so Wieland. Statische Gründen würden an diesem sensiblen Eck im Münster keine Erweiterung zulassen. In der erst vor zehn Jahren erbauten Christuskirche in Bilgoraj allerdings schon. Um die 100000 Euro müsste die Gemeinde für Sanierung, Aufrüstung und Kauf der mit Mahagoni-Holz gearbeiteten Gebrauchtorgel ausgeben, so Wieland.

Die neue Orgel für das Ulmer Münster kostet ein Vielfaches

Ein Vielfaches kostet die neue Chororgel, die – wenn alles glatt läuft – schon Anfang 2022 im dann gerüstfreien Chor erklingen soll. Der Abbau der alten Orgel binnen einer Woche sei derart schnell und kostengünstig nur durch das im Chorraum stehende Gerüst möglich geworden. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der bröckelnden Gewölbedecke machten ein Arbeitsgerüst erforderlich, das jeden Winkel des 29 Meter langen, 15 Meter breiten und 26 Meter hohen Chorraums zugänglich macht. Bequem können so Pacholek und seine Helfer jedes Teil der Orgel erreichen, abmontieren, nummerieren und verpacken. Rohrpommer, Principal und Schwegel in die Kiste „Hauptwerk“. Rohrflöte, Hörnlein und Schalmei in Truhe „Rückpositiv“. Zum Glück, so Wieland, konnten in den Tiefen der Landeskirche nach langer Suche die zur Orgel gehörenden Papiere gefunden werden. So könne das am Samstag, 26. November 1960, im Münster eingeweihte Instrument wesentlich einfacher ab- und aufbaut werden als ohne die so wichtigen Baupläne. Klanglich vermisst Wieland die alte Orgel nur bedingt: „Sie ist ein typisches Kind ihrer Zeit“, sagt der studierte Kirchenmusiker. Das „barocke Ideal“, nachdem die Orgel einst entworfen wurde, werde heute anders verstanden als 1960.

Chorraum des Ulmer Münsters soll im Dezember wieder zugänglich sein

Wenn die neue Orgel kommt, sind Chorraum und die Bessererkapelle wieder frei zugänglich, nur noch bis Dezember diesen Jahres ist der Bereich abgesperrt. Wieland rechnet mit Kosten von 400000 bis 500000 Euro für die neue Orgel. Dem Münsterbauverein sei zu verdanken, dass die neue Orgel dank großzügiger Anschubfinanzierung rekordverdächtig schnell realisiert werden könne. Der Beschluss für einen Neubau sei erst im Juli diesen Jahres gefasst worden und es seien bereits zehn Orgelbaufirmen angefragt worden. Drei davon seien nun in der Endrunde, die wohl schon im November ihre Entwürfe öffentlich präsentieren werden. Der Kirchengemeinderat werde dann entscheiden, welche Manufaktur den Zuschlag bekomme.

Orgelklänge sind bis dahin dennoch im Münster zu hören: Da gibt es etwa Hauptorgel, die in den Jahren 1967 bis 1969 erbaut wurde. Und in den Chorraum wird die mobile Altarorgel geschoben.

