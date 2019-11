vor 42 Min.

Musik macht den Winter zauberhaft

Paul Potts und weitere Stars in Neu-Ulm

Die Anwesenheit des britischen Startenor Paul Potts und der österreichischen Sängerin Eva Lind hatten bereits vor dem „Winterzauber“ im Edwin-Scharff-Haus einen Abend voller großer Melodien erhoffen lassen. Dass jedoch mit dem Berliner Opernsänger Ilja Martin, Trompeten-Shooting-Star Kevin Pabst aus Lörrach, Florian Schäfer am Piano und der nahezu stets präsenten Violinistin Eliza Boxleitner die musikalische Reise von der leichten Muse bis zur gehobenen Unterhaltung die Herzen der Besucher erreichte, rechtfertigte den lang anhaltenden Schlussapplaus.

Los ging es in „Bella Italia“ mit „O sole mio“ und „Funiculì, funiculà“. Vico Torrianos „La Pastorella“ erklang wohl noch nie so perfekt wie von Trompeten-Virtuosen Pabst, die Innsbruckerin Lind faszinierte mit kristallklarer Stimme zu Werken von großen Komponisten wie Giacomo Puccini und Giuseppe Verdi.

Als das „Ave Maria“ von Franz Schubert mit dem Superstar Paul Potts erklang, löste das Gänsehaut bei den rund 650 Besuchern aus. Aber es wurde auch locker moderiert und die Vorzüge des 49-jährigen Startenors herausgestellt („liebenswert, bodenständig und herrlich trinkfest“). Dieser wiederum ließ wissen, dass er heute „mit dem Besteigen des Ulmer Münsters sein komplettes Fitnessprogramm für die gesamte Tournee absolviert“ habe.

Traurig schön verlief die Reise dann weiter mit „Es steht ein Soldat am Wolgastrand“ aus Franz Lehárs „Zarewitsch“ über „Ich bete an die Macht der Liebe“ und dem Torero-Lied aus „Carmen“ zu „Mitternacht in Moskau“. Fröhlich und beschwingt ging es dann mit Eva Lind auf einen musikalischen Kurzurlaub im „Weißen Rössl“, wozu sich die Sängerin in das Publikum mischte. Was hätte zum großen Finale mit allen sechs Mitwirkenden nicht besser gepasst als das ultimative Abschiedslied „Time To Say Goodbye“. (rfu)

Themen folgen