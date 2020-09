09:00 Uhr

Musik trotz Corona: So sollen wieder Bands im "Fiddler's Green" spielen

Plus Neues vom Fiddler’s Green in Pfaffenhofen: Mit einem coronagerechten Hygienekonzept und Programm will der Gastwirt Jens Hagg wieder Bands in seinem Irish Pub präsentieren.

Von Andreas Brücken

Wie schön ist doch das Leben der Rockstars und Popidole, wenn sie auf Luxusjachten über die Meere schippern oder im Privatjet von Auftritt zu Auftritt fliegen. Doch neben den Großverdienern der Branche gibt es auch ungezählte Kleinkünstler, deren Musik sich bisweilen qualitativ sogar mit den berühmten Vorbildern messen kann. Auch in unserer Region arbeiten zahlreiche Musiker, die jedoch durch die Corona-Krise harte Zeiten hinter sich und eine ungewisse Zukunft vor sich haben: Abgesagte Tourneen und Auftritte vor verringerter Zuschauerzahl setzen diesen Künstlern finanziell zu.

Jens Hagg, Gastwirt der Pfaffenhofer Musikkneipe Fiddler’s Green, bringt es auf den Punkt: „Es sind harte Zeiten für kunstschaffende Musiker insbesondere und auch für alle Freunde der gepflegten Livemusik.“ Etwa 400 Liveauftritte gab es in seinem Irish Pub in den vergangenen zehn Jahren, bis auch hier das Coronavirus schlagartig für ungewollte Ruhe sorgte. Dass Hygienemaßnahmen und Livekonzerte kein Gegensatz sein müssen, will der Gastwirt mit der neuen Reihe „P-Town-Unplugged“ zeigen. Von Oktober bis Januar dürfen sich Musikfreunde jeweils sonntags auf ausgewählte Auftritte der besonderen Art freuen.

Das Fiddler's Green in Pfaffenhofen sorgt für Corona-Sicherheit

Nach dem Vorbild der Konzert-Reihe „MTV Unplugged“ sollen Bands ausschließlich ohne elektrisch verstärkte Instrumente im Pub zu hören sein. Passend zur entspannten Atmosphäre der Akustikversionen finden die Konzerte auch nicht wie bisher am Abend, sondern sonntags am Nachmittag statt, um jeweils 14 Uhr. „Selbstredend unter Wahrung der Abstandsregeln“, sagt Jens Hagg. Während die ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten derzeit immer wieder in Verbindung mit größeren Veranstaltungen diskutiert wird, macht sich eine Anschaffung der vergangenen Jahre im Irish Pub nun bezahlt, wie Hagg feststellt: „Als die Nichtraucherverordnungen ins Gespräch kamen, haben wir eine aufwendige Belüftungsanlage installiert.“ Die leistungsstarken Gebläse könnten jetzt mit dem Atem der zu erwartenden 30 bis 50 Gästen klarkommen, erklärt der Gastwirt. Wer beim Konzert nicht in der ersten Reihe sitzen möchte, sondern in einem der beiden Nebenzimmer das Konzert verfolgen will, bezahlt zudem nur den halben Eintrittspreis. Hier erleben die Gäste das Konzert über Bildschirm und im für das Fiddler’s Green bekannt guten Sound. „Livemusik muss erlebbar bleiben“, erklärt der Gastwirt und betont, dass die Eintrittsgelder, wie bisher schon, zu 100 Prozent an die Künstler ausbezahlt würden.

John Garner und Philip Bölter spielen im Fiddler's Green in Pfaffenhofen

Den musikalischen Startschuss gibt das Augsburger Trio John Garner am 11. Oktober mit Folkpop. Organic Folk und Blues spielt dann Philip Bölter am 18. Oktober: Der vielfach ausgezeichnete Gitarrist von der Schwäbischen Alb stand mit Größen wie „Tito and Tarantula“ oder „Django 3000“ auf der Bühne. Sanfte Grooves zwischen Rock und Songwriter-Soul kommen am 25. Oktober von Jaimi Faulkner und Axel Nagel. Der gebürtige Australier spielte bereits im Vorprogramm von Paul Young oder Crosby, Stills and Nash.

Als Stammgäste sind die Schwestern Irene Schindele und Inka Kuchler als „Vivid Curls“ bekannt. Das Duo aus dem Allgäu gastierte in den vergangenen Jahren immer wieder in Pfaffenhofen. Am 8. November ist das sympathische Liedermacher-Duo wieder im Fiddler’s Green zu hören und zu sehen. Am 29. November greift dann der Neu-Ulmer Schlagzeuger Harry Reischmann mit Harry and Friends zu den Drumsticks.

Eine musikalische Begegnung der besonderen Art erleben die Besucher am 13. Dezember, wenn die stimmgewaltige Gospelsängerin Siyou, Gitarrist Joe Fessele und Schlagzeuger Christoph Scherer aufeinandertreffen. Entspannte Evergreens im neuen Gewand präsentiert „Lounge Divine“ am Sonntag, 20. Dezember.

Das bietet das Programm im Musik-Pub Fiddler's Green

Als Urgesteine der regionalen Rockmusik ist die Band „Rock Unlimited“ seit rund 30 Jahren ein fester Begriff. Man darf gespannt sein, wie die sechs Jungs aus Ulm wohl Anfang Dezember die Klassiker von AC/DC, Bon Jovi oder Led Zeppelin in akustischen Versionen interpretieren werden.

Im kommenden Jahr dürfen sich Musikfreunde dann auf das Jazztrio Davenport am 10. Januar freuen. Der kanadische Singer-Songwriter David Blair gibt sich am 17. Januar im Irish Pub die Ehre.

Lang ersehnt von ihren Fans ist der Auftritt der Ulmer Ausnahme Gitarristin Yasi Hofer. Die 27-Jährige musste bereits zweimal ihren Auftritt im Fiddler’s Green absagen. Am Sonntag, 24. Januar, gibt es ein Wiedersehen. James Geier gilt als Gentleman unter den Songwritern. Er spielt am 31. Januar im Pub.

Jens Hagg plant einen "Musician's Monday" im Irish Pub in Pfaffenhofen

Neben dem neuen Programm hat Gastwirt Jens Hagg eine weitere Premiere im Terminkalender verzeichnet: Unter dem Titel „Musician’s Monday“ treffen sich Musiker aus der Region im Fiddler’s Green. Beim Musikerstammtisch, der an jedem zweiten Montag im Monat stattfinden soll, können sich Künstler zwanglos zum Erfahrungsaustausch treffen.

