06.12.2018

Musikalische Geschichtsstunde

Junge und erwachsene Nersinger begeistern das Publikum

Die Besucher des Herbstkonzertes konnten sich beim Jahreskonzert des Musikvereins Fahlheim in der Nersinger Gemeindehalle über ein abwechslungsreiches Konzert freuen: Den Anfang machte das Kinderorchester – und da staunten die Besucher, was die kleinen Musiker schon alles an ihren Instrumenten zauberten.

Die Jugendkapelle Nersingen/Fahlheim überraschte mit einem fast schon außerirdischen Auftritt: Ob es Legends of Galaxy, Stratosphere oder Highlights from Star Trek war – die Dirigentin Tanja Gerblinger erntete tosenden Applaus. Im zweiten Teil dann präsentierte sich der Musikverein Fahlheim in gewohnter Klasse. Mit Stücken wie Zauberflöte, Second Suite, Marche des Parachutistes Belges, English Folk Song Suite und Deliverance zeigte Dirigent Bob Sibich mit den Musikern des Musikvereins die Entwicklung der konzertanten Blasmusik der vergangenen 100 Jahre auf. Eine musikalische Geschichtsstunde, die beim Publikum für Begeisterung sorgte. (az)

