18:40 Uhr

Nach Attentat in Halle: Polizeischutz für Ulmer Synagoge

Nach den tödlichen Schüssen in Halle (Sachsen-Anhalt) hat die Polizei Präsenz vor der Ulmer Synagoge gezeigt.

Nach Angaben eines Sprechers handelte es sich um eine Routinemaßnahme. Es gebe keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung des Gotteshauses. Vor der Synagoge am Weinhof stand ein Polizeiauto, mehrere Beamte waren zu sehen.

Lesen Sie auch: Nach Schüssen in Halle: Keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in Augsburg

In Halle hatten mehrere Täter am Mittwoch zwei Menschen erschossen. Mindestens zwei weitere Menschen wurden verletzt. Ein Verdächtiger hatte offenbar versucht, in die Synagoge einzudringen, in der sich zu diesem Zeitpunkt 70 bis 80 Menschen aufhielten. Die Gläubigen begingen Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Nach dem Angriff flohen die Täter mit einem Auto, ein Verdächtiger wurde später festgenommen. Wegen der besonderen Bedeutung des Falles hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Sie ermittelt wegen Mordes. (mru)

Verfolgen Sie im Live-Blog die Ereignisse in Halle: Sicherheitskreise: Täter legte in Halle Sprengsätze vor Synagoge

Themen folgen