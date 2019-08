13:30 Uhr

Nach Sexualdelikt: Polizei wertet Handy des Verdächtigen aus

Der 19-Jährige und das 13 Jahre alte Mädchen standen seit einigen Tagen in Kontakt. Er äußerte wohl mehrfach seine Zuneigung ihr gegenüber.

Ein 19-Jähriger soll eine 13-Jährige unsittlich berührt haben. Die Kriminalpolizei hält die Aussagen des Mädchens für glaubhaft und ermittelt weiter.

Im Fall des jungen Mannes, der am Samstagabend eine 13-Jährige in Weißenhorn bedrängt haben soll, erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse aus dem Handy des 19-Jährigen. Bei der Befragung durch die Beamten der Kriminalpolizei Neu-Ulm habe der junge Mann, ein Iraker, den Sachverhalt etwas anders dargestellt als das Opfer, sagte Roland Maier, Leiter des Kommissariats, auf Nachfrage unserer Redaktion. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde deshalb das Mobiltelefon sichergestellt, um mehr über die Beziehung der beiden zu erfahren.

Beide standen persönlich und über einen Online-Dienst in Kontakt

Wie berichtet, stand das Mädchen mit dem jungen Mann schon seit einigen Tagen in Kontakt. Bei persönlichen Treffen und über einen Online-Dienst äußerte der 19-Jährige nach Polizeiangaben mehrfach seine Zuneigung gegenüber der 13-Jährigen. Am Samstagabend traf er sie laut Polizeibericht zunächst in einem Garten, später berührte er das Mädchen im Keller eines benachbarten Hauses unsittlich oberhalb der Kleidung und küsste die 13-Jährige gegen ihren Willen. Als der 19-Jährige dann versuchte, sie zu entkleiden, stieß die 13-Jährige ihr Gegenüber weg und flüchtete.

Roland Maier von der Kriminalpolizei Neu-Ulm sagt: „Die Angaben der Geschädigten scheinen glaubhaft.“ Die Beamten ermitteln nun weiter. (jsn)

Die Polizeimeldung zu dem Fall finden Sie hier:

19-Jähriger bedrängt 13-Jährige und berührt sie unsittlich

In Memmingen steht ein junger Mann vor Gericht, der vorgeworfen wird, mehrere Frauen im Unterallgäu vergewaltigt zu haben:

Frauen vergewaltigt: Verdächtiger kommt jetzt vor Gericht

Eine versuchte Vergewaltigung meldete am Montag die Ulmer Polizei:

Versuchte Vergewaltigung auf Toilette in Ulmer Gaststätte

Themen Folgen