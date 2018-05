vor 17 Min.

Nach Urteil gegen Babyinitiative: Bürger wollen Geld spenden

In dem Verfahren um ehrverletzende Aussagen steht fest: Die Sprecher von „Geboren im Süden“ müssen wohl Tausende Euro zahlen. Hilfsangebote lehnen sie dennoch ab.

Von Jens Carsten

Auch, wenn die Geburtenstation an der Illertalklinik wohl erst einmal geschlossen bleibt: Die Bürgerinitiative (BI) „Geboren im Süden“, die einst für den Erhalt der Abteilung gekämpft hatte, erfährt weiterhin großen Zuspruch. Dies zeigte sich jetzt nach dem Urteil im Rechtsstreit um ehrverletzende Behauptungen: Mehrere Bürger aus Illertissen und der Umgebung wollen den unterlegenen BI-Mitgliedern finanziell zur Seite stehen und machten Spendenangebote. Diese wurden auch an den Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen herangetragen. Der schlug daraufhin vor, einen Hilfsfonds einzurichten.

Wie berichtet, wurde der seit Längerem schwelende Zwist zwischen den Kreistagsfraktionen von CSU, SPD und Grünen einerseits und der BI andererseits kürzlich vor dem Landgericht in Memmingen entschieden: Die Befürworter der Babystation unterlagen und dürfen fortan nicht mehr behaupten, die Wirtschaftsprüfer der Firma KPMG (zuständig für ein Gutachten über die in finanzielle Schieflage geratenen Kreiskliniken) hätten die Fraktionen finanziell unterstützt. Von solchen Aussagen hatten die BI-Sprecher Susanne Oberdorfer-Bögel und Wolfgang Karger zwar zuletzt ausdrücklich Abstand genommen, eine schriftliche Unterlassungserklärung wollten sie aber nicht unterzeichnen. Das käme einer Kriminalisierung gleich, sagten sie. Es gab ein Gerichtsverfahren samt Urteil gegen die BI: Die umstrittene Aussage komme einer Tatsachenbehauptung gleich, welche die Ehre der Kläger empfindlich beeinträchtigen könne, so der Richter. Wird die Behauptung wiederholt, droht ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250000 Euro.

Die Bürgerinitiative muss als unterlegene Seite die Kosten des Prozesses und die der gegnerischen Anwaltsvertretung zahlen. Wie hoch diese Summe ist, sei nicht bekannt, sagte Oberdorfer-Bögel am Montag auf Anfrage unserer Zeitung. Die Rechnung des Gerichts liege noch nicht vor. Man gehe jedoch von 8000 bis 10000 Euro aus. Weil die BI kein rechtsfähiger Verein ist, wie es vor Gericht hieß, müssen nun wohl die beiden Sprecher in die Taschen greifen. Als das bekannt wurde, erfuhren sie eine Welle der Hilfsbereitschaft.

„Viele Leute sind auf uns und auf Bürgermeister Eisen zugekommen“, sagte Oberdorfer-Bögel. Sie hätten Geld angeboten, um damit die Gerichtskosten zu bezahlen. Das allerdings lehnten Karger und sie ab, so die BI-Sprecherin weiter. Auch, wenn beide Hunderte Stunden Arbeit in den Kampf für die Illertisser Geburtshilfe investiert hätten und das Engagement durch den nicht umgesetzten Bürgerentscheid sowie das Landgerichtsurteil nun „einen bitteren Ausgang“ gefunden habe – man wolle die Verantwortung für das alles selbst übernehmen. Dankbar hätten die BI-Sprecher den großen Rückhalt in der Bevölkerung registriert, der nach wie vor ungebrochen sei. Die zu zahlende Summe sei „kein Pappenstiel“, betonte Oberdorfer-Bögel. „Das stinkt einem schon.“ Allerdings sei es wichtig gewesen, „den Weg bis zum Ende zu gehen“. Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut. Ottonormalverbraucher hätten aufgrund der zu erwartenden Kosten wohl oft gar nicht die Möglichkeit, sich vor Gerichten einzusetzen. Anders die Sprecher der BI: „Wir teilen uns die Summe 50 zu 50.“

Am Ende bleibe ein fader Beigeschmack, sagt Oberdorfer-Bögel. Das Resultat in Sachen Babystation und Bürgerentscheid werfe ein schlechtes Licht auf das Demokratieverständnis im Landkreis Neu-Ulm. Tausende Menschen hätten damals für den Erhalt der Illertisser Abteilung gestimmt. Ein weiteres Negativbeispiel sei die ablehnende Haltung des Neu-Ulmer Stadtrats zum Bürgerbegehren gegen den Nuxit, den Ausstieg der Stadt aus dem Landkreisverbund. All das zermürbe Bürger, die sich politisch engagieren wollten, glaubt Oberdörfer-Bögel. „Irgendwann steht keiner mehr auf.“ Dagegen habe „Geboren im Süden“ ein Zeichen setzen wollen.

Wäre der Prozess zugunsten der Bürgerinitiative entschieden worden, hätte das Geld gespendet werden sollen. Das bleibe den Bürgern, die nach dem Urteil finanzielle Hilfe angeboten hätten, unbenommen, so Oberdorfer-Bögel. Bei bedürftigen Menschen sei das Geld gut aufgehoben.

Themen Folgen