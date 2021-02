vor 38 Min.

Nach den Lockerungen: Friseure im Kreis Neu-Ulm werden jetzt überrannt

Plus Nach zweieinhalb Monaten Lockdown dürfen die Salons wieder Kunden empfangen. Die Friseure sind erleichtert, aber jetzt werden die Termine knapp.

Von Quirin Hönig

"Wir werden völlig überrannt", sagt Francesco Scavo und lacht. In der Telefonzentrale seiner beiden Salons in Weißenhorn und Ulm klingeln ständig die Telefone. Jeder möchte einen Termin. Kaum hatte sich rumgesprochen, dass die Friseure wieder aufmachen dürfen, füllen sich schon deren Kalender. Offenbar freu sich nicht nur die Branche, dass sie wieder arbeiten kann, auch die Kunden konnten es wohl kaum mehr erwarten.

Die Erleichterung bei den Friseuren ist groß, sagt Ulrike Ufken, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Günzburg/ Neu-Ulm. Einige hatten noch ein wenig gebangt, bis der bayrische Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstagmittag endgültig verkündete, dass sie aufmachen dürfen. Viele hatten aber auch schon am Vormittag damit begonnen, Arbeitsmaterialen zu bestellt, die Salons vorzubereiten, Termine auszumachen und ihre Mitarbeiter zu informieren. "Wir hatten ein kleine Hoffnung, dass die Friseure vielleicht noch eine Woche eher auf machen dürfen", sagt Ufken, "aber für viele ist die Aussicht auf Wiedereröffnung ein Grund zur Freude. Immerhin haben sie seit dem 16. Dezember weder einen Cent verdient, noch irgendeine staatliche Hilfe bekommen."

Friseure im Kreis Neu-Ulm dürfen unter strengen Auflagen wieder öffnen

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege hat im Hinblick auf die Lockerungen die Hygiene-Auflagen für Friseure noch einmal überarbeitet, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Dazu gehören Maskenpflicht, regelmäßiges Lüften, große Abstände und genaue Reinigungs- und Desinfektionspläne, aber auch, dass Termine vorher ausgemacht werden müssen und keine Terminvergabe in den Salons stattfinden darf. Die Regeln für Hausbesuche wurden ebenfalls aktualisiert.

"Seit heute Morgen hört mein Telefon nicht auf zu läuten", sagt Thomas Leistner, der Geschäftsführer von Friseur Capelli aus Illertissen, und freut sich hörbar. Wie schon der Lockdown im Frühjahr, sei der im Winter für seinen Betrieb nur schwer zu stemmen gewesen und habe tiefe finanzielle Einschnitte hinterlassen. Jetzt arbeite man daran, dass zum 1. März der Salon auf die neuen Hygienevorschriften abgestimmt ist und jeder der Kunden einen passenden Termin bekommt. "Ich kann froh sein, dass ich überhaupt noch auf machen kann. Für manche Salons kommt diese Öffnung zu spät."

Wolfgang Teufel aus Thalfingen bekam die ersten Terminanfragen schon Mittwochabend, noch bevor eine endgültige Entscheidung des Corona-Gipfels feststand. Er selbst begann erst danach die Wiedereröffnung zu planen. "Auf meiner To-Do-Liste bis Ende März stehen: Den Salon den neuen Auflagen anzupassen und meine Mitarbeiter gemäß den neuen Vorschriften zu schulen." Damit trotz des vollen Terminkalenders und den Abstandsregeln auch alle Kunden bedient werden können, plane er, die Öffnungszeiten auszuweiten.

Die Terminkalender der Friseure füllen sich rasch

Marc Befurt betreibt sechs Salons in Ulm, Neu-Ulm und Erbach. Ihm ist die Freude anzumerken: "Wir sind alle glücklich, erleichtert und allgemein positiver Stimmung." Mittwochabend, nach der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin, hätten sie einen Hinweis auf die Website gestellt, dass die Kundinnen und Kunden donnerstags schon ab neun Uhr einen Termin ausmachen könnten. Das Online-Terminvergabe-System, das sie üblicherweise verwenden, sei ausgeschalte worden, da sie ihre Wartelisten mit den neuen Terminen in Einklang bringen müssten. "Noch haben wir welche frei, aber es ist fraglich, wie das nächste Woche aussieht." Befurt sieht in der Wiedereröffnung nicht nur eine wirtschaftliche Chance, sondern auch eine, um die Pandemie einzudämmen. "Solange Friseure nicht legal öffnen dürfen, werden manche aus finanzieller Not im Geheimen weiterarbeiten, ohne Hygienevorschriften."

Doch ein Friseur hat Zweifel

Francesco Scavo hegt trotz all der Freude noch gemischte Gefühle. "Ob alles nach Plan läuft oder ob noch irgendetwas Unerwartetes passiert, werden wir erst am 1. März wissen." Seine Teams in Weißenhorn und Ulm bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor. "Wir alle freuen uns darauf, wieder eine Schere in die Hand zu nehmen, Kunden begrüßen zu dürfen - und dass wir nicht mehr zuhause rumsitzen müssen."

Lesen Sie auch:

Themen folgen