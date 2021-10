In Nersingen "ermitteln" angebliche Polizisten wegen Hunden

Zwei falsche Polizisten sind in Nersingen unterwegs. Das Pärchen fragt eine Frau an der Haustüre, ob sie Hunde hat.

Wegen zweier offenkundig falscher Polizisten in Nersingen ermittelt jetzt die richtige Polizei. Was die Beiden beabsichtigten, ist noch unklar. Am Dienstagvormittag läuteten ein circa 40-jähriger Mann und dessen gleichaltrige Begleiterin an einem Anwesen im Jagdweg und gaben sich dort als Polizeibeamte in Zivil aus. Der Hausbewohnerin wurde ein angeblicher Dienstausweis vorgezeigt.

Zwei Unbekannte fragen an der Haustüre nach Hunden

Das Pärchen gab an, dass es wegen freilaufender Hunde im Bereich Leibi ermittle. Anschließend wollte es von der Hausbewohnerin wissen, ob sie Hunde habe. Nach einem kurzen Haustürgespräch gingen die beiden Personen wieder. Die Polizei bittet um Hinweise, wenn die beiden angeblichen Ermittler wieder auftauchen. Die Telefonnummer: 0731/8013-0. (AZ)