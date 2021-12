Womit heimische Christbaum-Verkäufer ihre Kunden überzeugen

Plus Große Handelsketten verschleudern Christbäume für wenig Geld. Örtliche Betriebe sorgen sich dennoch nicht vor der Konkurrenz. Das zeichnet sie aus.

Eduard Schedel hat früher immer viel Geld für Christbäume ausgegeben, nur der schönste sollte im Wohnzimmer der Familie stehen. 2012 hörte Schedel mit der Landwirtschaft auf und zog seine eigene Weihnachtsbaumplantage hoch. Die Freude in den Gesichtern der Kundschaft – "das ist für mich das allerhöchste", sagt der Kettershauser. Die Konkurrenz der Supermärkte, Baumärkte und Möbelhäuser fürchtet er nicht. Und auch sein Nersinger Kollege Matthias Glöckler glaubt nicht, dass seine Kundschaft angesichts billigerer Bäume ausbleibt. Denn die Anbauer können ein anderes Angebot machen.