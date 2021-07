Klimaschutz in Nersingen blockiert: Jetzt soll's Finanzminister Olaf Scholz richten

Plus Kirschenhofer wird angeblich durch eine fragwürdige Vertragsgestaltung beim Ausbau zum CO2 neutralen Unternehmen von Nersingen ausgebremst. Die Gemeinde verteidigt sich.

Das Unternehmen Kirschenhofer hat 40 Beschäftigte, ist Spezialist für die Herstellung von Produktionsanlagen und möchte bis zu zwei Millionen Euro in ein ganzes Klimaschutzpaket investieren. Die Hindernisse sind aber hoch. Darüber, dass sich Nersingen dagegen mit dem Verweis auf eine Klausel in einem Kaufvertrag des von Kirschenhofer genutzten Geländes sperrt, staunt nicht nur Karl-Heinz Raguse, der regionale Repräsentant des Bundesverbands mittelständischer Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands (BVMW).