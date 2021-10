Mann tritt am Boden liegendem Arbeiter in Nersingen ins Gesicht

Bei einem Streit greift ein Arbeiter nach einem Messer, ein anderer ringt ihn nieder. Dann tritt ein weiterer dem Liegenden ins Gesicht.

In einer Arbeiterunterkunft in Nersingen ist es nach Polizeiangaben am späten Dienstagabend zu einer heftigen Schlägerei zwischen mehreren, teils stark alkoholisierten Männern gekommen. Einer erlitt dabei eine Nasenbeinfraktur. Trotz erheblicher Sprachbarrieren der anwesenden Personen konnte die Polizei ermitteln, dass ein 29-jähriger Bewohner des Hauses in der Neuen Straße zunächst einen verbalen Streit mit Mitbewohnern hatte. Der 29-Jährige soll dann im Begriff gewesen sein, sich mit einem herumliegenden Küchenmesser zu bewaffnen.

Mann will zu Küchenmesser greifen und wird zu Boden gerungen

Ein 30-Jähriger verhinderte dies, indem er den 29-Jährigen zu Boden rang und bis zum Eintreffen der Beamten festhielt. Ein bislang nicht identifizierter Beteiligter trat dem am Boden liegenden 29-Jährigen ins Gesicht, als dieser bereits am Boden festgehalten wurde, und brach dem 29-Jährigen die Nase. (AZ)