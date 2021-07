Nersingen

Nersingen macht Weg frei für Klimaschutz-Projekt bei Firma Kirschenhofer

Plus Die Firma Kirschenhofer wurde beim Ausbau zum CO2-neutralen Unternehmen zuletzt ausgebremst. Das Problem ist gelöst und die Verwaltung verteidigt sich.

Von Oliver Helmstädter

Das am vergangenen Montag in Bonn abgeschickte Schreiben an die Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz (Grüne) lässt keine Zweifel offen: "Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) erkennt das Engagement der Kirschenhofer Maschinen GmbH, in Nersingen durch die Errichtung einer Anlage zur Nutzung regenerativer Energietechniken einen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz zu leisten, an. Die Bima hat auch bereits ihrer Vertragspartnerin, der Gemeinde Nersingen, mitgeteilt, im vorliegenden Fall keinen Nachzahlungsanspruch gegen sie geltend zu machen." Das heißt: Die Firma Kirschenhofer kann in eine Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Dach investieren. Und ein Zwist mit der Gemeinde Nersingen ist begelegt.

