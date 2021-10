B10 nach Unfall mehr als drei Stunden lang voll gesperrt

Plus Nach der Karambolage zwischen Neu-Ulm und Nersingen bildeten sich im Berufsverkehr lange Staus. Das hatte noch einen weiteren Zusammenstoß zur Folge.

Noch ist unklar, warum der Fahrer eines Kleintransporters am heutigen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen in den Gegenverkehr geraten ist. Drei Verletzte und vier beschädigte Autos sowie stundenlange Staus auf der B 10 waren die Folgen des Verkehrsunfall um sechs Uhr morgens.