Erneuter Beschluss über die Grundschule Oberfahlheim wird vertagt

Die Zukunft der Grundschule Oberfahlheim stand im Nersinger Gemeinderat nächste Woche auf der Tagesordnung. Doch der Punkt wurde abgesetzt.

Eigentlich sollte der Gemeinderat Nersingen in der Sitzung am Dienstag, 9. November, in der Gemeindehalle erneut über den Verbleib der Grundschule Oberfahlheim diskutieren. Jetzt ist der Punkt jedoch von der Tagesordnung genommen worden – „aufgrund einer neuen Situation und daraus resultierenden neuen Begebenheiten“, wie es in der Bekanntmachung durch Bürgermeister Erich Winkler (CSU) heißt.

Die erforderliche rechtliche Prüfung könne bis zum Sitzungstermin nicht gewährleistet werden. Der Tagesordnungspunkt werde zu einem späteren Zeitpunkt beraten. Nähere Details waren am Freitag nicht aus dem Rathaus zu erfahren. Bürgermeister Winkler war nicht im Haus.

Bürger gründen die Initiative "Rettet die Grundschule Oberfahlheim"

Wie berichtet, hat der Gemeinderat Nersingen im April dieses Jahres die Schließung der Grundschule Oberfahlheim in den nächsten Jahren beschlossen. Stattdessen sollen die Kinder künftig in Nersingen unterrichtet werden. Nicht nur in dem Gremium war die Entscheidung umstritten. In der Bürgerschaft regte sich massiver Widerstand.

Etwa 600 Unterschriften für den Erhalt der Schule wurden gesammelt. 500 Bürgerinnen und Bürger gingen bei einem Protestmarsch im Juli auf die Straße. Im Oktober demonstrierten etwa 250 Kinder und ihre Begleiter lautstark und mit Luftballons für die Grundschule im Ort. Das Thema zieht inzwischen weitere Kreise. Am 13. November zeigt Das Erste in der ARD-Kindersendung "neuneinhalb" einen Beitrag mit dem Titel "Der letzte Gong – ein Dorf kämpf für seine Schule". (mru)