Nersingen

vor 50 Min.

Sibylle Schleichers "Die Puppenspielerin" berührt mit einem Zwillings-Schicksal

Plus Sibylle Schleicher aus Nersingen war Schauspielerin am Theater Ulm. Dort stellt sie jetzt ihr neues Buch vor. Es erzählt vom Schicksal zweier Zwillingsschwestern.

Von Dagmar Hub

Wer Geschwister hat, kann bei dieser Lektüre Tränen in den Augen haben angesichts der unaufdringlich beschriebenen inneren Nähe zweier Zwillingsschwestern, die der Tod einer der beiden Frauen nimmt. Wer keine Geschwister hat, kann bei der Lektüre von Sibylle Schleichers neuem Buch "Die Puppenspielerin" auch feuchte Augen bekommen - weil er diese Nähe nicht erleben kann. Intensive Lektüre ist es in jedem Fall - und ein Buch, mit dem die in Nersingen lebende Autorin nachdenklich machen will.

