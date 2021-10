Chancen für Schulabgänger: Mittelschule Straß kooperiert mit Gasthof Hirsch

Plus Die Mittelschule Straß, die IHK Schwaben und der Finninger Gasthof Hirsch schließen einen Kooperationsvertrag. Was hinter diesem Bündnis steckt.

Der Weg zum Erwachsenwerden ist für die meisten Jugendlichen auch mit dem ersten Schritt ins Berufsleben verbunden. Die riesige Auswahl von rund 300 verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten macht die Entscheidung für die jungen Menschen nicht unbedingt einfacher. Eltern haben Erwartungen und Verwandte oder Freunde geben gut gemeinte Ratschläge.