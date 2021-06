Viele haben mitgeholfen: Nersingen ist jetzt eine "Fairtrade-Gemeinde"

Plus Nersingen darf sich seit Kurzem "Fairtrade-Gemeinde" nennen. Einzelhändler, Gastronomen und Vereine haben sich für die Auszeichnung ins Zeug gelegt.

Die Freude ist groß, auch wenn die Auszeichnung wegen Corona derzeit nicht gebührend gefeiert werden kann: Nersingen ist jetzt offiziell "Fairtrade-Gemeinde". Doch was steckt eigentlich dahinter?